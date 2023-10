Llega combustible a algunas estaciones de servicio y varias no tienen suministro

La advertencia de Massa

Permanece la escasez de combustibles en Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, en la mañana de este lunes arribó el camión con combustibles a las estaciones de calles 25 de Junio y Santa Fe; y a la de Alte. Brown y Blas Parera., porque no implementan cupos para abastecer los tanques; según comentaron los playeros a, en los surtidores, pero si Infinia y gasoil común. En esa estación aguardaban la llegada del próximo camión con combustible.En la ocasión,rescató el testimonio de algunos de los que esperaban para cargar combustible."Salí a recorrer y al ver la cola, pregunté y me dijeron que hay nafta; al no tener cupos, espero poder llenar el tanque", comentó un automovilista que esperaba desde hacía más de media hora y tras haber recorrido la Shell de avenida Laurencena y la Axion de calles Don Bosco y Blas Parera, donde no había suministro."Mi esposo anduvo dando vueltas por todos lados y no se consigue; hasta que vino a buscar un bidón a esta estación", comentó una mujer. "El fin de semana, había filas de muchas cuadras, con lo cual, esperamos hasta hoy", reconoció al respecto., un hombre esperaba poder comprar unos pocos litros de combustible. "Hago tareas de mantenimiento de jardines y realmentepara cortar el pasto., por eso espero que pronto se pueda resolver esta situación", reveló el trabajador. Y agregó:"Son los vaivenes del país y trato de sobrellevarla lo mejor posible", contó un conductor queel joven mencionó que pasó todo el fin de semana en busca de suministro.En tanto, en la estación de servicios de calles Carbó y Alsina no había nafta y anoche registraron largas filas de vehículos que aguardaban por posibilidad de cargar unos pocos litros para iniciar la jornada laboral.Mientras que las de avenida Laurencena, la de calles Buenos Aires y Laprida, y la de Cervantes y Buenos Aires también permanecían sin combustibles; lo mismo para la de Alte. Brown y Grella.El gobierno espera superar en las próximas 48 horas la escasez de combustibles que se manifestó en los últimos días en largas filas frente a estaciones de servicio en todo el país.Para hoy está previsto el arribo de un buque cargado de gasoil de Raízen, que vende la marca Shell, y el fin de semana estaban al caer dos buques de combustibles importados por YPF, a los que se sumarían otros cuatro en los próximos días.El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió este domingo a las empresas petroleras que el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio debe estar resuelto para la medianoche del martes."Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos", dijo Massa durante una conferencia de prensa brindada en Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.Massa subrayó que "si el Estado hoy no tuviera regulaciones, el litro de nafta sería $680. La discusión es el 19 de noviembre si cada argentino paga o no $680 o paga valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte".El ministro enfatizó que "el sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción" y que para las petroleras "es mucho más atractivo exportar a valor de barril internacional que vender en el mercado interno, a una regulación que hemos puesto para proteger el bolsillo de la gente que se llama barril criollo"."Obviamente que para las petroleras es más negocios exportar que vender en el mercado interno, pero precisamente el tener el recurso nos tiene que permitir abrir nuevos mercados pero cuidar el bolsillo de los argentinos. Me encanta que las petroleras argentinas exporten más, generen divisas, pero primero los argentinos", continuó Massa.En ese marco, advirtió: "Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos".