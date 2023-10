A primera hora de la mañana, había combustibles en el ACA de Paraná

Economía Esperan normalizar el abastecimiento de combustibles en las próximas 48 horas

Tras las largas filas que se observaron durante el fin de semana en Paraná y estaciones de servicios que se quedaron sin el suministro de combustibles, este lunes por la mañana el expendio era normal en la YPF del Automóvil Club Argentino, situada en Buenos Aires y Laprida de la capital entrerriana.Según confirmaron alos playeros, en la tarde/noche de la víspera arribó un camión, por lo que horas más tarde ya había tanto nafta como gasoil. Asimismo, indicaron a este medio que no había un cupo de venta. Asimismo, a las 6.30 tampoco se registraban colas de automovilistas esperando para cargar. No obstante, lectores reportaron aque pasada las 8.00 ya no expendían, aunque sí había en la estación de Santa Fe y Cervantes.La situación no era la misma en otras estaciones dado que, por ejemplo, en la de Alsina y Carbó, no contaban con combustibles.El gobierno espera superar en las próximas 48 horas la escasez de combustibles que se manifestó en los últimos días en largas filas frente a estaciones de servicio en todo el país.Para hoy está previsto el arribo de un buque cargado de gasoil de Raízen, que vende la marca Shell, y el fin de semana estaban al caer dos buques de combustibles importados por YPF, a los que se sumarían otros cuatro en los próximos días.El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió este domingo a las empresas petroleras que el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio debe estar resuelto para la medianoche del martes.“Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos”, dijo Massa durante una conferencia de prensa brindada en Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.Massa subrayó que “si el Estado hoy no tuviera regulaciones, el litro de nafta sería $680. La discusión es el 19 de noviembre si cada argentino paga o no $680 o paga valor de hoy. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Lo vimos con el transporte”.El ministro enfatizó que “el sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción” y que para las petroleras “es mucho más atractivo exportar a valor de barril internacional que vender en el mercado interno, a una regulación que hemos puesto para proteger el bolsillo de la gente que se llama barril criollo”.“Obviamente que para las petroleras es más negocios exportar que vender en el mercado interno, pero precisamente el tener el recurso nos tiene que permitir abrir nuevos mercados pero cuidar el bolsillo de los argentinos. Me encanta que las petroleras argentinas exporten más, generen divisas, pero primero los argentinos”, continuó Massa.En ese marco, advirtió: “Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos”.