Afirman que el productor recibe un cuarto de lo que la leche cuesta en góndola

Un litro de leche en sachet en la góndola del supermercado ronda los $500. Pablo Benetti, de la Cooperativa Cocau “Campo Unido de Hernandarias”, que surgió en 1978 de la mano de un grupo de productores en busca de una salida a la producción tambera de la zona, cuenta quepor un sachet de un litro de leche en la góndola del supermercado.. Nosotros desde la cooperativa buscamos que el productor reciba un mejor precio posible. Pero esa diferencia abismal.”, dice Benetti.“Nosotros venimos diciendo que no hay controles no solo en la cadena de la leche, sino en toda la cadena alimentaria”, dijo Benetti en diálogo con Radio Plaza. Y continuó: “Está muy concentrada la producción de alimentos en pocas manos. Son dos o tres los que producen los alimentos que consumismo: 3 o 4 marcas, pero todas del mismo monopolio, fideos, aceite. La oferta es tan limitada porque son muy pocos los que producen”, aseguró.En el sector lácteo ocurre algo parecido, todo muy concentrado, aún cuando existen proyectos de baja escala que buscan meterse en el mercado con precios más bajos, pero se trata de iniciativas que todavía no son competitivos en el mercado.En el caso de la cooperativa Cocau está pronta a lanzar una línea de leche pasteurizada. Benetti dijo que tendrá sus límites. “Para poder armar y hacer productos ultrapasteurizados, que son las cajitas, con la cooperativa, no podemos. Las grandes cadenas lo logran y que son las que imponen el precio”, señaló.Benetti adelantó que una vez que la Cooperativa Cocau pueda comercializar los sachet de leche los venderá a un precio que estima en $200.En Feliciano, hoy el precio del sachet de leche en el Mercado Popular se vende a $300. Se trata de una zona no lechera, como es la costa del Paraná, o la zona de Nogoyá y Villaguay, con pocos productores tamberos, publica