Suba salarial: cuánto cobrarán en noviembre los empleados de comercio

El incremento salarial contempla un incremento, que se abonará de la siguiente forma:

Suba de sueldo para empleados de comercio: ¿cuánto cobra cada categoría?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), logró cerrar un aumento de sueldos del 47% que se pagará en tres tramos. Con esto,En este marco, el máximo referente del sindicato, Armando Cavalieri señaló: "Estos acuerdos trimestrales nos permiten estar más en sintonía con el incremento de los precios, y de esta manera, contribuimos a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados de Comercio, garantizar su bienestar económico en un entorno marcado por la fluctuación de los costos y la constante evolución de la economía".Luego del aumento de sueldo para empleados de comercio confirmado, más de una categoría comenzará 2024 cobrando un salario básico superior a los 400.000 pesos.En cuanto a la antigüedad, es del 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las cifras remunerativas y no remunerativas; en tanto que para el presentismo, las cifras remunerativas y no remunerativas deberán ser aumentadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo 130/75.