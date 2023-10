En septiembre la producción de las industrias pymes retrocedió 6,4%, según CAME

La producción de la industria manufacturera pyme retrocedió 6,4% en septiembre frente al mismo período del año pasado, con lo que acumula una baja de 0,8% en los primeros nueve meses de 2023, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta forma, en septiembre el nivel de actividad en la industria pyme marcó la cuarta retracción consecutiva en el cotejo interanual.



“Durante septiembre, las empresas trabajaron con 73% de su capacidad instalada, prácticamente en los mismos porcentajes que agosto. La incertidumbre política y económica puso en compás de espera inversiones programadas, y eso afectó la capacidad productiva de algunas fábricas”, señaló CAME en un comunicado.



Durante el noveno mes del año, las pymes también enfrentaron inconvenientes para obtener materias primas y otros insumos, y se observaron problemas en la cadena de pagos por temor a una disparada en el marco del proceso electoral.



Estos resultados corresponden al índice de producción industrial pyme (IPIP) elaborado por CAME en base a una muestra compuesta por 413 industrias pyme a nivel federal.



Por rubros, en septiembre la mejor performance correspondió al sector “Textil e indumentaria”, con un crecimiento anual de 5,1% en su producción.



Por el contrario, el peor desempeño se dio en “Químicos y plásticos”, con una caída de 17,2% interanual.



En el acumulado del año, la mejor performance sectorial correspondió a “Alimentos y bebidas”, con un incremento de 4,2% frente al período enero-septiembre de 2022; mientras que en la senda contraria se ubicó “Papel e impresiones”, con un desplome del 16,1%.