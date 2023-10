“Estamos absorbiendo los aumentos desde hace meses”, dijo panadero

Aumentó el precio del pan en Paraná como consecuencia de la suba de los insumos básicos. El dueño de la panadería, Raúl Gómez, mencionó aque la situación que viven los panaderos es muy compleja y atraviesan dos cuestiones que le dificulta la labor diaria. “Una es la falta de insumos y otro es lo caro están estos productos”, dijo.El trabajador contó que utiliza muchísimas bolsas de harina por semana: “hace unos días la bolsa de harina de 25 kilos costaba $4600 y luego nos quisieron vender a boleta abierta, es decir que no tiene precio, por lo que decidimos cerrar dos días la panadería hasta que hubiera precio”. En tanto el martes la bolsa de harina nos la entregaron a $8.000.Además, destacó que días anteriores tampoco le entregaban dulces de leche y de batata. “Todas las cosas aumentaron, el balde de 10 kilos de dulce de leche subió 1.500 pesos y el cajón de dulce de batata unos 1.000 pesps. De todos modos, lo que más se siente es el aumento de la harina”, aseguró al mencionar que el kilo de pan se vende a unos 600 pesos, la galleta 800 pesos y las facturas 200 pesos cada unidad.“Siempre tratamos de ajuntarnos para ayudar a los clientes porque ellos son los que nos bancan el negocio. En este año venimos arrastrando aumentos que los venimos bancando nosotros; todos somos laburantes y sabemos lo que es padecer las subas, tanto clientes como dueños de comercios”, dio cuenta Gómez.En esta misma línea, el panadero indicó que “hacemos un esfuerzo para aguantar todos los gastos, pero llega fin de mes y debemos afrontar todos los gastos, como el gas que pagué 83.000 pesos, la luz, sueldos, impuestos y demás”.Asimismo, amplió que el lunes no va a abrir la panadería por los costos, pero el martes espera “volver a abrir y vender con los mimos precios. No voy a abajar a calidad de los productos.