Las recientes lluvias favorecieron recuperación del maíz y el girasol

Las recientes lluvias fueron favorables a la recuperación del maíz y del girasol y frenaron el deterioro del trigo, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).



En el caso del maíz, la siembra ya cubre el 22 % de las 7,3 millones de hectáreas (MHa) estimadas a nivel nacional, lo que representa un adelanto interanual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) y un retraso respecto a las últimas cinco campañas de 9 puntos.



"Se espera que la semana próxima se dé un fuerte avance de los últimos planteos tempranos, aunque en varios casos, la ventana de siembra se ha dado por finalizada, migrando una superficie importante de la intención de siembra temprana a fechas tardías", señaló la BCBA.



Por otro lado, la llegada de precipitaciones significativas en el área agrícola permitió recuperar el estado de los planteos afectados por las heladas días atrás, mejorando la condición de cultivo Normal/Excelente en 16,4 p.p. (60% vs. 76,4%).



En lo que respecta al girasol, la entidad destacó que la siembra ya cubre el 32,3 % del área proyectada en 1,95 MHa, tras registrar un progreso intersemanal de 7,7 puntos porcentuales.



"Se estima que la producción se ubicaría 300.000 toneladas por debajo de nuestra proyección al Lanzamiento de Campaña Gruesa", sostuvo la Bolsa.



También se advirtió que "las bajas temperaturas y el escenario más desfavorable para la producción de la oleaginosa han despertado incertidumbre respecto a la decisión de siembra, lo que podría comprometer el cumplimiento de la actual proyección de siembra y, en consecuencia, de producción final".



Finalmente, por el lado del trigo la cosecha avanzó sobre el 6,8 % del área apta, registrando un adelanto interanual de 6,2 puntos porcentuales.



Con un rinde promedio de 13,4 quintales por hectárea (qq/Ha), la producción acumulada asciende a más de 529.000 toneladas.



"Respecto al área en pie, productores de las regiones del centro del área agrícola aseguran que la demora en la llegada de las lluvias favorece el llenado de grano, pero no impacta significativamente en los rindes debido a que el número de estructuras reproductivas ya se encuentra definido", se precisó.



Sin embargo, al sur del área agrícola, luego de las heladas, las lluvias podrían haber amortiguado los daños, y, por lo tanto, si bien no hay evaluaciones concretas de los mismos, se estiman mermas menos relevantes.