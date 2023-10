La opinión de estatales, luego que la paritaria pase a cuarto intermedio

nos vamos con un sabor amargo porque esta situación nos pone en alerta en cuanto al trimestre

La paritaria estatal pasó a un cuarto intermedio hasta conocer la inflación de octubre. La reunión con los gremios se concretó este jueves y participó el ministro de Economía, Hugo Ballay.Al respecto, la prosecretaria administrativa de ATE, Mariana Luján, señaló a Elonce que “Si bien hubo puntos en lo que quedamos de acuerdo en seguir negociando la semana que viene, sostenemos que lo troncal es hablar de los salarios y que este le gane a la inflación”.y como lo cerraremos si se demora tanto la inyección de dinero”“Las elecciones fueron el domingo, pero el sindicato sigue siendo responsable del salario de los trabajadores y las elecciones no son un determinante para que cerremos las puertas a la posibilidad de negociación”, expresó al pedir que “e”.A su turno, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, expresó a Elonce que “esta paritaria es importante en cuanto a definiciones que se trataron en la mesa. En primer lugar,Además, l, entonces los trabajadores no deben vivir en una situación de incertidumbre en cuanto a lo salarial”.Por otro lado, Domínguez sostuvo que “a pedido de UPCN logramos que la paritaria quede abierta, porque los puntos tratados en la reunión anterior no inciden en el tema presupuestario y no hay condicionamiento para que no se pueda seguir adelante”. Y amplió que los temas tratados fueron por códigos, horarios atípicos, carrera administrativa y demás.“Es necesario sostener la coherencia, es decir si durante tantos años el gobierno pensó que lo más favorable para los trabajadores era la peritaria, retirándose no significa que no lo tengamos que tratar”, amplió Domínguez al agregar que “no creo que el próximo gobernador, que dio indicios que la carrera y las cuestiones del Estado van a ser atendidas en esta misma línea, tenga alguna objeción con respecto a este tema”.Asimismo, señaló que espera que “y el ministro de Economía afirmó que no tuvieron condicionamientos respecto a estos temas”.Acto seguido, destacó que durante este período irán viendo el panorama de acuerdo a como se dan los índices inflacionarios. Además, de ver cómo vamos cerrar el trimestre o vamos a tener una negociación mensual o pagos a cuenta”.En otro punto de la entrevista, Domínguez fue consultada por una eventual reunión con el gobernador electo, Rogelio Frigerio, y destacó que aún no han sido convocados. “Nuestro sindicato está dispuesto al diálogo y cuando hemos coincidido siempre hemos firmado la paritaria y cuando no hemos marcado el conflicto”.Ante la misma consulta, desde ATE, señalaron que “esperamos que una vez que el nuevo gobierno asuma nos convoque, y queremos resguardar todo lo logreado. No retroceder es la premisa que tenemos con todos los compañeros. Pretendemos que seamos escuchados y poner en valor todo lo logrado”.