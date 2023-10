Automatizan este viernes la renuncia a subsidios y el abono de la tarifa plena

Este viernes entrará formalmente en vigencia la renuncia opcional al pago con subsidio del pasaje del transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional, que permitirá a los usuarios que lo deseen pagar la tarifa plena, permitiendo que los montos que el Estado dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades.



La medida había sido anunciada formalmente el 16 de octubre por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y desde el viernes 20 está disponible el formulario para formalizar la opción en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.



Hasta el momento, la cantidad de usuarios que hicieron uso de la opción es marginal y, según las primeras informaciones Transporte, sólo la habían ejercido 133 personas.



Giuliano había señalado hace diez días que la medida entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre y con ella se busca "lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".



En la conferencia de prensa, el ministro recordó que "algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte".



Por tal razón se habilitó la opción para que "cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", explicó.



Al respecto, aclaró que "quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada".



Giuliano remarcó que "el subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario, achatando los costos de las tarifas, permitiendo que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado".



Asimismo, formalizó la invitación a las provincias a adherirse a la opción.



Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes,



Luego, debe completar el formulario de renuncia al subsidio - que tiene validez como declaración jurada- que se encuentra en la web de SUBE (www.argentina.gob.ar/SUBE).



La medida alcanza a los usuarios de transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas.



Comprende también a los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.