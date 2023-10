El Banco Central compró más de US$ 250 millones en lo que va de la semana

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir el miércoles con compras en el mercado cambiario, esta vez por US$ 15 millones, y acumula US$ 252 millones desde el lunes, el mayor atesorado para tres días desde mediados de agosto último, que se suma a un avance de 4,9% del Merval, ante la descompresión de los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las elecciones presidenciales.



"El BCRA anotó la tercera rueda consecutiva con compras en el mercado de cambios. Hoy se alzó con US$ 15 millones", señaló el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.



Por su parte, la cotización de los tipos de cambio bursátiles cerraron con ligeras subas y mantienen una posición en retroceso respecto de máximos alcanzados el viernes último, de hasta el 21,5% en el dólar "Contado con Liquidación" (CCL).



El denominado dólar "blue" o informal, tras haber arrancado la jornada a $1.100, cayó un 9% hasta $1.000 por unidad, mientras que en el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, 15 centavos arriba respecto de su última cotización.



El tipo de cambio minorista cerró a $365,5 promedio para la venta, mientras que el tipo de cambio para las compras con tarjeta se sostiene en $ 734.