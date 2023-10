Esperan “interlocutor” del futuro gobierno para dar suba salarial a docentes

En el marco de la nueva reunión paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial para lograr un acuerdo salarial, el ministro de Economía Hugo Ballay, en declaraciones a, destacó que “en la reunión expresamos algunos conceptos importantes queel Gobernador llevó a cabo ocho años de gestión con un dialogo permanente, en diversas etapas y respetuosos dela ley de la paritaria y los docentes”. Y agradeció a los gremios la predisposición para avanzar siempre en el diálogo, “a veces un poco más simpático que otras”.En definitiva, “en el día de hoy acercamos el compromiso del gobernador que los salarios estén por arriba de la inflación y propusimos que, en este momento tan particular luego de las elecciones, la próxima reunión sea conocida la inflación de octubre”, expresó Ballay.Destacó que “Los entrerrianos eligieron otro color político para que conduzca la provincia y el gobernador, Gustavo Bordet, se puso a disposición del gobernador electo para una transición ordenada y transparente. Hasta el momento no tuvimos ningún interlocutor ni respuesta, entonces”.Ballay dejó en claro que “Sobre la paritaria, destacó que “la paritaria sigue, los gremios esperaban un incremento y de todos modos reconocieron la situación y estamos ante unos de los mejores acuerdos paritarios de todo el país, cuando adelantamos un porcentaje a cuenta de la inflación”.En este sentido, el ministro de Economía, hizo hincapié en que “las decisiones que tomen ahora compromete la gestión futura y por eso forma parte de la transparencia”.En otro punto de la conferencia de prensa, Ballay destacó que “estamos tranquilos porque dejamos una provincia ordenada, previsible, transparente y todos los datos están en la página del Ministerio de Economía. En ocho años acompañamos a los salarios y la ley de presupuesta es equilibrada para el año que viene”.Por otro lado, sostuvo que “todos los pases a planta y recategorizaciones que se hicieron durante los ocho años de gestión se hizo de común acuerdo con los gremios. Es algo que no vamos a modificar en estos 40 días que nos quedan”.Finalmente, dijo que está a disposición para comenzar a tratar con un interlocutor en el área de economía para avanzar en la transición.Al respecto, el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller informó que “cumplimos con la intención de manifestarles a los gremios la postura del gobernador, Gustavo Bordet, de que los salarios le tienen que ganar a la inflación y además de la responsabilidad que tuvimos respecto a los recursos”.Asimismo, respaldó la decisión de Ballay de aguardar a definir el porcentaje de aumento hasta que se conozca el mes de octubre. “Somos gobierno hasta el 10 de diciembre, solo aguardaremos una voluntad de dialogo con el gobierno entrante para no comprometer recursos del gobierno entrante”.Por otro lado, destacó que desde el gobierno electo no se han comunicado con las autoridades del CGE para comenzar a dialogar para concretar una transición ordenada.