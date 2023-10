Cuándo termina inscripción al “IFE” y qué se sabe del pago de la segunda cuota

Economía Así será la jubilación mínima en noviembre con aumento y el bono extra de PAMI

La Administración Nacional de la Seguridad Vial (ANSES) continúa con el calendario de pagos de octubre 2023 a la vez que se espera que informe la fecha de cobro de la segunda cuota del bono para trabajadores informales similar al IFE.El monto total de $ 94.000 se cobrará en dos cuotas de $ 47.000 de acuerdo a la terminación del DNI. La iniciativa alcanzó a dos millones de beneficiarios con empleo no registrados, según informó el Gobierno.A esta medida también se sumó la incorporación del régimen de reintegros Compre sin IVA, disponible hasta el 30 de diciembre.La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica a las compras realizadas con tarjeta de débito. De esta manera, los consumidores recibirán un reintegro de hasta $ 18.000 por mes y beneficiario, siempre y cuando no excedan el ingreso equivalente a seis haberes mínimos.Sergio Massa, explicó que "16 millones y medio de personas ya recibieron el reintegro del IVA en la canasta de alimentos, medicamentos y productos de higiene y limpieza personal". Lo que equivale a operaciones por más de $ 128.000 millones y devoluciones por más de $ 26.500 millones.Los trabajadores informales que aún no se hayan inscripto para recibir el refuerzo podrán hacerlo hasta el 31 de octubre a través de la web oficial de la ANSES de 14 a 24 o en la aplicación de Mi ANSES.-Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023);-Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina;-No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares;-No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros;-No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado;-No contar con cobertura de salud;-No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas);-No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones;-No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023;-No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023);-No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023;-No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses;-No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023;-Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales,-Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.Si bien el calendario de pagos del primer tramo comenzó el 9 de octubre y se amplió la semana pasada, la ANSES aún no informó en qué fecha pagará la segunda cuota.Se espera que con el inicio de noviembre se indiquen las fechas específicas, dado que difiere con el calendario de pagos de haberes mensual. Fuente: (ElCronista)