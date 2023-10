Exportaciones agroindustriales cayeron 33,4% en septiembre

De esta manera, el agro y su industria derivada resignó ingresos por US$ 1.329 millones en comparación con septiembre del año pasado, como consecuencia de la sequía que afectó a gran parte del territorio argentino durante 2022 y principios de 2023, que limitó la oferta exportable argentina.



Asimismo, los despacho medidos en dólares cayeron 8% respecto a agosto y acumula una merma interanual en los primeros nueves meses del año del 33,4%, equivalentes a US$ 14.058 millones, al totalizar US$ 28.045 millones.



Entre los complejos que presentaron las caídas más contundentes se encuentra el de la soja con un descenso del 35,2% hasta los US$ 10.628 millones en el período enero-septiembre.



En tanto, el precio del maíz perdió 31,2%, con US$ 5.367 millones despachados y el de trigo con una merma del 78,5% totalizando envíos por solo US$ 875,4 millones.



También presentaron descensos el complejo de la carne vacuna y cueros (-20,4%); pesquero (-6,4%); girasolero (-31,1%); cebada (-16,3%); lácteo (-20,7%); vitivinícola (-23,2%); del limón (-24,5%); y de legumbres (-4,9%), entre otros.



Por el lado de los que presentan aumentos en los despachos medidos en valor en los primeros nueve meses del año se destacan la cadena de maní (+8,4%); peras y manzanas (+9,3%); papa (+3,7%); olivícola (+44,1%); y de maíz pisingallo (+5,6%), entre otros.