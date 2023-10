En el mercado ven positivo el resultado de las elecciones de este domingo

"El mercado venía descontando un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Creo que, a partir del resultado, hay dos fenómenos que pueden llegar a ocurrir. Uno, que se acaba la incertidumbre de (Javier) Milei ganador en primera vuelta o como el candidato más votado", señaló Timerman en declaraciones radiales. Al respecto, aseguró que "eso es positivo para todos los activos locales" al igual que el hecho de que "Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en segunda vuelta".



"Es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo Milei y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir", explicó.



Timerman agregó que "la tranquilidad que va a llevar el hecho de que Milei no tenga la presidencia asegurada, va a compensar, la preferencia que tenía el mercado por Patricia Bullrich, aunque ya en las últimas semanas había asumido que estaba afuera de esta elección".



"Creo que la principal variable de riesgo en esta elección y que la gente no veía cómo se iba a solucionar, era la incertidumbre y el hecho de que Massa, aún estando lejos, si entraba al balotaje, iba a gastar todo lo posible para ganar la elección, queda despejada al salir Massa triunfante en esta primera vuelta electoral. Creo que ahora, con este resultado, todo eso se tranquiliza", explicó.