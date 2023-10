Argentina firmó créditos por USD 850 millones con organismos internacionales

El Gobierno firmó los contratos de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Banco Mundial y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF por USD 850 millones, que serán destinados a los sectores de seguridad alimentaria, desarrollo rural y productivo, salud y acceso a agua segura.



Las firmas se concretaron durante la jornada en el Palacio de Hacienda, de acuerdo a información pública disponible en la web del Ministerio de Economía.



Durante la reunión, el ministro de Economía, Sergio Massa, agradeció a los representantes de los organismos internacionales, quienes suscribieron el financiamiento del Banco Mundial (BIRF) para el Fortalecimiento del Programa de Seguridad Alimentaria de Comunidades Vulnerables por US$ 450 millones; y para el Proyecto de Fortalecimiento de la Agenda Digital de Salud en la Provincia de Buenos Aires, por US$ 50 millones.



Asimismo, se firmó el financiamiento del BID al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales V (PROSAP V) por US$ 100 millones, que será ejecutado por la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal.



En tanto, CAF otorgará US$ 50 millones para avanzar en el Programa de Agua Segura para Comunidades Rurales Dispersas y US$ 200 millones para el Proyecto Acueducto para el Desarrollo Social y Productivo en la provincia de Formosa.



Estuvieron presentes el Gobernador de Formosa, Gildo Insfran; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna, y el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal



También participaron el Director Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito, Sebastián Rosales; la Directora Nacional de Financiamiento con Organismos Regionales de Crédito, Silvia Pérez; el ministro de Economía bonaerense, Pablo López y el subsecretario de Finanzas, Agustín Álvarez.



Además, estuvieron en el encuentro Paul Procee, Gerente de Operaciones Argentina del BIRF; María Eugenia Bonilla, Líder del Programa de Desarrollo Humano para Argentina; Juan Martin Moreno, Responsable del proyecto; el representante del BID en la Argentina, José Agustín Aguerre; la representante de CAF, Patricia Alborta y el Ejecutivo del organismo, Sebastián Putzoli.