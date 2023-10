Oficializaron ampliación y aumento de 20% para el programa Impulso Tambero

El Ministerio de Economía aprobó en el marco del Programa de Asistencia Impulso Tambero 2 un incremento del 20% sobre la segunda cuota, y la asignación de dos cuotas mensuales adicionales para noviembre y diciembre próximos, a través de la resolución 1601/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.



La misma estableció que las asignaciones mensuales objeto de la presente medida no podrán superar, en ningún caso, la suma de $ 960.000 por beneficiario, y determinó un límite total de asignación presupuestaria de $ 7.743 millones.



El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el mes pasado la medida en un acto donde también definió una suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos.



Ambas medidas se tomaron a cambio de congelar los precios de los productos por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos, implicando una inversión superior a $ 10.000 millones por parte del Estado.



"El tema de los precios y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en las góndolas es clave, y es clave también que el esfuerzo llegue al productor, porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio no habrá servido nada en términos de volúmenes", aseguró el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).



La segunda edición de Impulso Tambero se puso en marcha en julio, financiado con los ingresos vía retenciones de los regímenes especiales de divisas implementados en el Fondo Incremento Exportador.



Otorga una suma fija en pesos por litro de leche a los tamberos, de acuerdo con dos estratos: aquellos que hayan producido un promedio diario entre abril de 2022 y marzo de 2023 de hasta 1.500 litros, perciben con el aumento $ 24 por litro; mientras que quienes hayan registrado un promedio superior a esa cantidad y de hasta 7.000 litros percibirán $ 18.



La primera edición del programa benefició a 4.319 productores, otorgando subsidios por un total de $ 8.104.155.630.



Para la determinación del promedio de litros diarios se toma el total de litros declarados ante la AFIP dividiéndolo por 365.



El total de la asignación se determina en base a la multiplicación de dicho promedio por treinta.