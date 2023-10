El ministro Massa adelantó que se precancelarán los vencimientos con el FMI

Una “enorme noticia”. Así calificó el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, el anuncio que se conoció esta mañana de que China amplió a US$6500 millones el uso del swap. En un intento de dar certidumbre de cara a la semana postelectoral, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que precancelará después del domingo vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, advirtió que hoy habrá más de 50 allanamientos y detenciones contra quienes especularon con el precio del dólar blue para afectar “el ahorro de los argentinos”.“La semana que viene vamos a precancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema”, anunció Massa este miércoles en, convencido de que esta novedad que llegó de China en boca del presidente Alberto Fernández también acelerará el pago de importaciones pymes, y le dará al Banco Central capacidad de robustecer sus reservas e intervenir en el mercado, en medio de la crisis cambiaria.Sergio Massa adelantó que la próxima semana se precancelarán los vencimientos con el FMI "para que no haya incertidumbre" y destacó la necesidad del Banco Central de intervenir en el mercado "frente a aquellos que por ahí en estos meses especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas".Se trata de los pagos del nuevo acuerdo con el FMI tras el desembolso de u$s7.300 millones que se efectivizó antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).Al Gobierno le resta además en octubre un vencimiento menor por u$s244 millones por préstamos bilaterales y otros u$s112 millones del bono de Mendoza que vencen el 28.“Sobre todas las cosas en un momento en que la economía argentina cruzó el año de la peor sequía de su historia nos da la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros, para que tengamos tranquilidad en reservas, para que aquellos que tienen actividad económica cruzada por importaciones tengan la posibilidad de acelerar esos pagos de importaciones”, dijo el candidato presidencial, luego de confirmar la ampliación de la deuda con China por más de US$6500 millones.“Aquellos que especularon contra el agotamiento de reservas, diciendo ‘se van a acabar los dólares, van a tocar los dólares de la gente’. Bueno, ahí tienen la respuesta. La respuesta es que la Argentina además accede a un financiamiento que es casi la mitad de la tasa del FMI. Es diez veces menos la tasa del bono a 100 años de [Mauricio]Macri”, enfatizó el candidato de Unión por la Patria.A principio de mes, la Argentina también canceló pagos a organismos internacionales por u$s228 millones que incluyeron un desembolso al Club de París por u$s190 millones. Esto se dio en el marco del acuerdo de refinanciación de la deuda que la Argentina mantiene con esa entidad por un total de u$s2.400 millones y del compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, de terminar de pagar en 2028.Asimismo, según pudo saber, se realizaron pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIF), a la Confederación Andina de Fomento (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fuente: (La Nación-Ámbito)