Shell aumentó el precio de los combustibles en Santa Fe

Después del fin de semana largo y previo a las elecciones presidenciales del domingo, la petrolera Shell decidió volver a incrementar el precio de sus combustibles en Santa Fe. La medida causó sorpresa ya que está vigente el acuerdo que las petroleras firmaron con el Gobierno Nacional para no aumentar hasta el 31 de octubre. Es la segunda suba en 20 días.



Este martes, Shell volvió a actualizar el precio en sus pizarras y la nafta super se paga más de $325 en Santa Fe.



"El problema fundamental es que el precio internacional está muy por arriba del precio interno y Argentina desde hace unos años debe importar combustible para llegar al mercado interno que necesita", explicó Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior.



En ese sentido agregó que el problema viene desde hace tiempo y mencionó varias causas: "Desfasaje entre los mercados internos y externos; no se importa lo necesario y a futuro está complicada la provisión para el consumidor en general", completó, según indica Aire de Santa Fe .



Por otra parte, Boz cuestionó el acuerdo de precios entre las petroleras y el Gobierno nacional y señaló que "no se ve la firma, no hay decreto de congelamiento", pero sí un "acuerdo tácito" de ir manteniendo el precio mientras existe producto. Precio de la nafta de Shell en Santa Fe

Súper: $325.2

V-Power (Nitro+Nafta): $398.5

Diesel: $426.8

V-Power (Nitro+Diesel): $176.1