El dólar y sus efectos en la economía: pánico fugaz y secuelas duraderas

Lafferriere: "Primero hay que priorizar las condiciones de vida de la gente y después ver qué es lo que le debemos al FMI y si realmente corresponde"

A diez días de las elecciones generales, el escenario político y económico atraviesa jornadas de tensión. Es que todo el mundo tiene la vista puesta en el precio del dólar y ya nadie discute si se trata de expectativa o realidad.El billete verde cruzó la barrera de los mil pesos, tras las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza. Eso, generó un tembladeral en el mercado, muchas respuestas políticas, un par de denuncias y también, algunas excusas.Todos hablan por estos días del precio del dólar y claro, es la novedad, ya que quebró un límite y esparció un inmediato pánico en la sociedad. Pero, si se rasca la superficie, se encontrará que el valor de la divisa estadounidense, no deja de subir desde hace más de un año. Parecería que ya nos olvidamos, pero el 12 de octubre de 2022, el dólar informal o blue, se vendía a $290.Sin ir más lejos, y ya que estamos en el camino de la memoria, antes de las elecciones PASO, en agosto, el dólar ilegal había llegado a 600 pesos para la venta.En esa incertidumbre, el país y los ciudadanos intentan navegar la cotidianidad hacia un horizonte de mayor previsibilidad y por ende, tranquilidad, algo que hace tiempo, los dirigentes y aspirantes a administrar la Argentina, son incapaces de brindar.A esta altura, ya todos admiten que el efecto del dólar atraviesa todos los ámbitos de la economía y principalmente, la inflación, que sin atarse al manual técnico, significa más hambre y mayor pobreza.Si uno sale del espanto, se toma unos minutos y dialoga con la despensera del barrio, se enterará de primera mano, que debido a las sucesivas escaladas del dólar, los precios de los productos de consumo, son actualizados semanalmente.De esa manera, quizás algunos no se sorprendan porque el kilo de pan o el kilo de azúcar, ya cuesten mil pesos. Tampoco se alterarán porque un kilo de arroz valga 600 pesos, el litro de leche 500 o el kilo de yerba supere los mil quinientos pesos.Aunque no se desate el pavor como con el dólar, el aumento de los precios, como se dijo antes, significa más hambre y mayor pobreza.El tema fue debatido en, dijo que “el problema que estamos viviendo hoy tiene bases estructurales y tiene que ver con las formas en las que funciona ese estructurado modelo económico-social en Argentina a lo largo de este siglo. Es un modelo que conduce a situaciones de falta de dólares cada vez mayores. Tiene una dinámica de funcionamiento donde los sectores más concentrados, monopólicos, los que ganan más, a través de la especulación financiera, los que se quedan con la mayor parte de la riqueza que se genera en Argentina por el trabajo de los argentinos y el saqueo de los recursos, esos sectores cosechan sus riquezas en pesos, pero se lo llevan afuera en dólares. Es un saqueo de recursos que supera toda la capacidad que tiene la economía argentina de generar divisa de manera genuina, que es a través del comercio exterior”.El comercio exterior argentino “genera una cantidad inmensa de divisas. Desde el 2019 al 2022 se generaron más de 50 mil millones de dólares de superávit comercial. En nuestra balanza comercial, exportamos más de lo que importamos y, por lo tanto, tendríamos que estar nadando en dólares y no hay ni un dólar, el Banco Central tiene reservas negativas. El tema es que el dólar se va por otras vías, como el pago de intereses y capitales por una deuda fraudulenta que nunca debimos, que pagamos por 10 veces y que cada vez debemos más. También se va por la vía de la fuga de capitales que está permitida desde la época de Martínez de Hoz que hizo la reforma financiera, es decir, los grandes grupos económicos hacen su riqueza en pesos y se la pueden llevar en dólares”.“No hay manera de abastecer esa demanda infinita de dólares porque ningún país, ni en la Argentina ni en el mundo, podría soportar esta situación. Mientras se mantenga esa base estructural van a faltar dólares y no solo eso, sino que además nos estamos endeudando. En vez de cancelar la deuda cada vez debemos más. Seguir con este modelo favorece a los sectores que toman las decisiones en Argentina, no somos los argentinos”, dijo.Consideró que “en Argentina hace mucho que desapareció la posibilidad de que tengamos un proyecto nacional, a eso lo definen las grandes corporaciones y el capital financiero internacional. Esto ocurre a punto tal que quienes definen las grandes variables económicas en Argentina no son ni el ministro de Economía ni el presidente, sino el FMI. Ya está instalado en el país y está aceptada su política por los principales candidatos y principales partidos políticos. Aceptaron lo que impone el FMI, que es representante de los acreedores y grandes usureros internacionales. El Fondo no busca que mejoren las condiciones de vida de los argentinos o que termine la pobreza, sino que son los grandes especuladores mundiales. Tienen una voracidad sin límites. Lo que buscan es que haya dólares para sacarlos”.“Hay un sector económico muy poderoso que ha logrado poner bajo sus órdenes a los distintos gobiernos que hemos tenido. Aceptan aplicar políticas de ajuste. La fuga de dólares es infinita y cuando no alcanzan los dólares ellos mismos desde afuera le dicen al estado `te prestamos los dólares`, para abastecer a los usureros y especuladores para que se lo sigan llevando. El estado asume eso, pero después no se lo carga a los que se lo llevaron, sino a los argentinos a través de las políticas de ajuste. El estado se endeuda, tiene déficit y el FMI dice que tiene que ajustar más. Eso significa pagar menos jubilaciones, menos salarios, menos gasto público, para pagar más intereses. Este es un juego que no termina nunca y cada vez estamos más hundidos”, remarcó.En ese sentido, comentó que “el camino de endeudarse no ha tenido solución en ningún lugar del mundo. Ningún país ha salido adelante a partir de endeudarse y mucho menos en el caso de tener una deuda fraudulenta que ni siquiera nos sirvió para nada. Una deuda puede servir para potenciar una política de crecimiento de determinados sectores, para abastecer de equipamiento un proyecto de desarrollo, pero en el caso de Argentina los argentinos no vieron la deuda, ni la deuda inicial de la dictadura ni esta última que asumió Macri. Es dinero que no lo vio nadie pero ahora se lo hacen pagar a la gente. Fue una deuda fraudulenta porque se hizo violando los estatutos del FMI, la Constitución Nacional, la legislación interna. Lo dijo el actual presidente cuando era oposición, que era un fraude, que lo iba a denunciar y sin embargo lo están aceptando y cumplen religiosamente”.“Una cosa es tener políticas de ajuste, es decir ajustarse el cinturón y que la gente consuma menos, cuando teníamos 3 o 4 por ciento de pobreza. Otra cosa es decir ajuste cuando tenemos el 50 por ciento de la población viviendo en la pobreza. Es criminal esto que se está haciendo y es un ajuste que se practica a través de la inflación. Es la herramienta que permite repartir la torta, pero en términos más negativos. Es sacar a la gran mayoría el poder adquisitivo y beneficiar y trasladar a los sectores más concentrados”, explicó.Por otro lado, expresó que en Argentina “tuvimos una etapa que fue el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, fueron 50 años, desde el 1930 a mediados de los `70, donde teníamos una realidad que no era la ideal, pero si la comparamos con la actual era un modelo económico y social que se basaba en la industrialización interna, en el mercado interno, participación activa del estado que promovía mejor poder adquisitivo de la población y eso permitió tener un desarrollo importante en una clase media que era de las más extendidas de América Latina. Permitió tener la movilidad social ascendente generalizada que garantizaba que cada generación viviera mejor que la anterior. Tuvimos todo eso. Había momentos de dificultades, porque el crecimiento muy rápido generaba más gastos de divisas y el mayor consumo interno achicaba las exportaciones. No obstante, eran problemas que se solucionaban en el corto plazo”.“El problema es que ahora cada crisis nos está generando daños irreversibles y aumento en el piso de la pobreza, que ya alcanza el 50 por ciento. Afecta mucho a los más pequeños y se sabe que cuando la falta de alimentación correcta se da en sus dos primeros años de vida, pueden tener daños en su salud para toda la vida”, dijo.En ese sentido, recordó que “el primer acuerdo con el FMI fue en el `58, ahí empezamos, pero el Fondo decía tienen dificultades transitorias, ajusten, les prestamos un poco de plata, pero después arrancan de nuevo. Es el llamado modelo stop and go”.Consideró que “por suerte los argentinos han tratado de reaccionar para defenderse, porque estas son agresiones brutales y bestiales. Si tenés una inflación de un 130 o 140 por ciento en un año, si no hacés algo para intentar recuperar ese poder estás renunciando a la vida. Vas a quedar cada vez con menos. Eso es lo que tienen que entender los empresarios medianos y pequeños. No solo pierde poder adquisitivo la población, sino que pierde mercado el empresario. En esto solo ganan los grandes grupos y las corporaciones”.“Estamos en una situación en la que debería ser emergencia nacional el estado de pobreza de la mayoría, sino nosotros no tenemos futuro. ¿Y cuál es la preocupación de los candidatos? Cómo le cumplimos al FMI”, agregó.“Se investigó el origen de la deuda externa argentina y se demostró judicialmente que el origen era fraudulento, que su origen era inexistente y la deuda nula. Esa deuda no tiene validez, por más que se le haya dado otro formato. No puede convalidarse, es un fraude, es una estafa, no debemos pagarla, la pagamos 10 veces y seguimos pagándola. Cualquier país soberano, aunque tuviera una deuda legítima, si tiene la mitad de la población en pobreza la prioridad es garantizar las condiciones de vida de la gente y después, si es legítima, paga como se puede, pero no sobre el hambre y lo que está pasando. En Argentina tenemos doble razón para parar en ese sentido. Primero hay que priorizar las condiciones de vida de la gente y después ver qué es lo que le debemos al FMI y si realmente corresponde. Un estado soberano tiene todas las posibilidades, lo define el estado y no los otros”, dijo.“Se hace un esfuerzo enorme para conseguir 100 millones, mil millones y se lo llevan en dos días. Cuánto esfuerzo significa para un pequeño empresario vender un millón de dólares al exterior, es un esfuerzo tremendo. Y ellos se lo llevan en dos minutos. No hay posibilidad de salida si sigue esta voracidad sin límites”, agregó.La democracia “ha ido siendo conducida a una situación de sumisión absoluta hacia los sectores más concentrados de poder. Quienes están en el gobierno están más preocupados por seguir estando y les parece más estable hacer los deberes para los poderosos que representar a la ciudadanía”.“La realidad nos ha golpeado tanto que hoy por hoy el dólar es el único refugio que tiene el que tiene algunos pocos pesos de ahorro porque no tiene otra forma de proteger el dinero. Eso no creo que le quite el sentimiento nacional y patriótico. El problema es otro. La gente tampoco mueve la aguja en el valor del dólar. El paralelo es un mercado chiquitito y por eso lo manejan los grandes especuladores, que pueden hacer que salte tanto. Es una forma de presionar sobre el gobierno para que devalúe. Si no se corta de raíz el problema de fondo, todas las medidas son parches que van estirando el tiempo para llegar, en este caso el gobierno, al momento de las elecciones con el menor daño posible”, indicó.En este escenario electoral “creo que lo que hace el gobierno hoy, con parches y parches, porque no hay medidas estructurales, es a ver si puede estirar. No se paga la deuda de los exportadores, se pone freno a los compradores. El tema es que los otros están fogoneando para que aumente el dólar. Si aumenta se genera inflación y pérdida automática del salario y haberes jubilatorios. Una política de dolarización sería llevar mucho más a fondo este proceso y una pérdida brutal de poder adquisitivo y del mercado pyme. Muchos empresarios piensan como los grandes grupos y no se dan cuenta que su suerte está ligada a la de los argentinos. Una dolarización significaría una guerra contra la sociedad con un final incierto, porque podría quedar un 80 o 90 por ciento de la población pobre”.