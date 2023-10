Para CECAER, “a las estaciones de servicios la rentabilidad le bajó mucho”

Se observa faltante de combustibles en estaciones de servicio de todo el país. Las más impactadas son, en general, las localidades más pequeñas.Desde la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos(CECAER), indicaron a Elonce sobre cuál es la situación de Paraná y otras ciudades de la provincia. Además, apuntaron a que en este momento “la rentabilidad se vino abajo”.“En varias provincias del interior, y ahora hasta Capital Federal, se sufre una restricción en la entrega de combustible, las compañías pusieron cupo de entrega y en algunos momentos las estaciones se quedan sin combustibles y tienen demora para recibir”, explicó el gerente de CECAER, Aníbal López, aEn este sentido, destacó que los estacioneros “conocen sobre la venta diaria, saben cuánto tienen que pedir para tener reservas y poder vender. Entonces si la compañía no les responde se genera una incertidumbre grande”.Sobre cuáles son las causas de la escasez de combustible, dijo que “surgió inmediatamente después del congelamiento de precios. Aumentó el combustible un 12,5 por ciento, el dólar un 20 por ciento y se anunció el congelamiento de los combustibles”. Y agregó que “respecto al precio internacional los combustibles quedaron con un precio muy retrasado. Entonces lo que ocurre pasa por tener saldos exportables para venderlos al exterior: Después de 16 años, YPF abrió la exportación a Chile y como la diferencia de precios es mucha y el país necesita dólares se genera una necesidad de importar combustible”“Las localidades más pequeñas son las que más lo sufren”, dijo López y ejemplificó que en Santa Elena hay una sola estación de servicio operable y “estuvo unos cinco días sin combustible, luego un fin de semana y eso le generó muchos problemas al pueblo: como turismo, salud, policía y demás”.En cuanto a la capital entrerriana, indicó que la situación genera cierto malestar, pero no es lo mismo que en una localidad pequeña. “Al haber muchas estaciones de servicio, cuando no hay nafta en una buscás en otra, que, si bien genera una molestia, la conseguís. Es necesario aclarar que a esta situación no la causa la estación de servicio que solo busca vender y la rentabilidad se le vino muy abajo”.Al consultarle sobre los precios, mencionó que “el combustible tiene atrasos en precios e impuestos, los impuestos internos estaban atrasados y seguramente luego va a haber un impacto muy grande, hay que ver como estos se van aplicar”. Además el combustible se le agrega aditivos, que son importados y no tenemos dólares para adquirirlos”“La cámara sigue gestionando, a través de CECHA; que gestionan antes de las autoridades nacionales, y hasta ahora no hay respuestas”, cerró.