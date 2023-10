Devolución del IVA: comercios no deben cobrar recargos por compras con tarjetas

Recargos en tarjetas de débito y de crédito

El Asesor Legal de la Secretaría de Industria y Comercio, Hernán Roldan, se manifestó en relación a las denuncias de usuarios que han tratado de utilizar tarjetas de débito para acceder a la devolución de IVA, mientras algunos comercios han expresado su intención de aplicar un recargo por este método de pago.En sus palabras: "La autoridad de aplicación en lo que respecta a las denuncias es la Dirección General de Defensa al Consumidor. Hasta el momento no hemos tenido denuncias en lo que respecta a la aplicación de un plus para la autorización de la tarjeta de débito en las compras para la devolución del IVA".Roldan también subrayó aque "al principio de la implementación de lo que fue la billetera de Entre Ríos tuvimos inconvenientes en lo que respecta a este método de recargo por parte de los comercios, es por eso que instamos a los consumidores a realizar la denuncia pertinente en la dirección general de defensa al consumidor, citada en calle Córdoba. También pueden hacerlo de manera digital a través de la página del gobierno, donde hay un pequeño apartado que dice denuncias defensa al consumidor; ahí ponen todos sus datos y eventualmente los inspectores de la Dirección General de Defensa al Consumidor realizarán la inspección pertinente. De constatarse la infracción, se labrará la multa pertinente".El asesor legal explicó que "no es válido la aplicación de ningún tipo de recargo en lo que refiere a la utilización de una tarjeta de débito. Eventualmente, ante la utilización de una tarjeta de crédito es posible aplicar un recargo cuando el pago se hace con cuotas porque tiene un interés superpuesto por parte de la entidad bancaria que no tiene por qué afrontarla el comercio".En cuanto a las medidas que se tomarían en caso de que un comercio esté realizando recargos, señaló que "en lo que respecta a cobrar un recargo para la utilización de la Billetera Entre Ríos, eso el inspector de defensa al consumidor se va a presentar en el comercio y de constatarse la infracción, no solamente tendrá una multa dondePor otro lado, Roldan indicó que "si el comercio decide aplicar un recargo solamente por la utilización de la tarjeta de débito, el procedimiento es el mismo, se va hasta el comercio, un inspector constata la infracción y se le va a aplicar una multa. A mayor reincidencia, mayor será el monto que tendrá que pagar de multa".En relación al funcionamiento de la devolución del IVA con Billetera Entre Ríos, el Asesor Legal detalló: "Estamos muy conformes con la aplicación del programa, no hemos tenido a la fecha ningún tipo de manifiesto de irregularidades en lo que es la devolución tanto en lo que es el porcentaje del 30% de reintegro de billetera de Entre Ríos y del 21% de la devolución del IVA".