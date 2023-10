Qué pasa con la devolución del IVA en las personas que cobran el nuevo “IFE”

Los trabajadores informales que comenzaron a cobrar esta semana el bono de $94.000 no recibirán la devolución del IVA en caso de que realicen compras con tarjetas de débito.Unos dos millones de personas reciben desde el lunes último la primera de las dos cuotas de ese "refuerzo" -como lo califica el Gobierno- de $47.000.Según trascendió, ese sector -que no tiene ingresos registrados- está excluido del reintegro de hasta $18.800 por compras con tarjeta de débito, una de las medidas que el Ministerio de Economía lanzó en las últimas semanas para amortiguar los efectos de la escalada inflacionaria.De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, quienes pueden acceder a la devolución del IVA son: quienes cobren jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales, que no excedan de seis haberes mínimos; titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta seis haberes mínimos; titulares de la Asignación por Embarazo; personal de casas particulares; monotributistas y quienes trabajen en relación de dependencia, con un ingreso mensual de hasta seis veces el salario mínimo.En el beneficio también están incluidas las compras con la tarjeta Alimentar y las tarjetas de los beneficiarios del programa "Potenciar Trabajo".