El director del Banco Central,, expresó su desacuerdo con los recientes comentarios de Javier Milei, quien ha instado a los argentinos a abandonar los plazos fijos en pesos y optar por el dólar. El economista resaltó la solvencia del sistema financiero y destacó que "lo que podemos hacer es transmitir calma, explicar que ningún riesgo corre el dinero".En una entrevista conD'Attellis dijo: "Los dichos llaman la atención porque son de una irresponsabilidad absoluta. Que un candidato a presidente, además, el más votado en las PASO, a solo dos semanas de las elecciones generales, inste a los argentinos a no renovar sus plazos fijos insinuando que saquen su dinero de los bancos, que no conserven pesos, y que se dolaricen a cualquier nivel, es preocupante".porque se sabe que, en una situación frágil, de alta incertidumbre como en la que estamos, con escasez de divisas por la sequía que venimos explicando que ocurrió este año, haya una manifestación de intento de desestabilización tan abierta y de cara a la sociedad, es llamativo, es preocupante”, agregó.D'Attellis también resaltó la importancia de transmitir calma y explicar que no existe un riesgo para el dinero. En sus palabras: "Lo que podemos hacer es transmitir calma, explicar queAyer emitimos un comunicado oficial del Banco Central; los bancos están perfectamente sólidos, no hay ningún riesgo en ese sentido. Además, explicar que buscar convalidar niveles de dólar por encima de los mil pesos, como los vimos en el día de hoy, es muy riesgoso, ya que puede terminar siendo un mal negocio.Es importante llamar a la calma y no contribuir a una estrategia individual de un grupo que, en su búsqueda de poder, ya se manifiesta dispuesto a cualquier cosa”.En cuanto a la propuesta de dolarización que plantea Milei, D'Attellis, la calificó de impracticable en la situación actual y potencialmente perjudicial para la economía argentina. "La dolarización que plantea Javier Milei no tiene ningún tipo de sentido y sorprende mucho que a esta altura se insista con estas cuestiones. No tiene sentido porqueen la situación actual en la que estamos, con los dólares que hay en el Banco Central, consecuencia de la escasez de este último tiempo y los pesos que existen en la economía. Si hiciéramos una cuenta muy básica y dijéramos que vamos a retirar todos los pesos y vamos a restablecer el dólar como moneda de curso legal, esa relación daría un valor muy alto, mucho más alto de lo que estamos viviendo estos días; sería una devaluación del 1,000%”, indicó.D'Attellis enfatizó que el contexto actual no justifica la dolarización y que es necesario evitarla, diciendo:De hecho, la crisis que vivimos en el año 2001 se debió a la rigidez cambiaria impuesta por la convertibilidad en la década del 90. Proponer hoy un esquema similar al de ese entonces, pero que va un paso más allá al hacerlo irreversible, a diferencia de lo que ocurrió en aquel momento cuando se derogó una ley y se abandonó esa paridad, sería un grave error. En ese momento, terminamos con un desempleo superior al 25% y una situación de esas características que nos habría llevado a una crisis insondable."En respuesta a un mensaje para la sociedad, D'Attellis mencionó que se están trabajando en varias cuestiones, incluyendo la implementación de una moneda digital en Argentina para mejorar la base de tributación y reducir impuestos. También abogó por priorizar la producción y el empleo. En sus palabras: "El año que viene se darán ciertas condiciones necesarias que no estuvieron presentes este año debido a cuestiones climáticas, como la cosecha y el ingreso de dólares que esto garantiza. Además, el hecho de haber finalizado el gasoducto cambiará la ecuación en cuanto a la necesidad de dólares para importar energía. Por lo tanto, todo este colchón de divisas que no tuvimos este año permitirá la implementación de un programa de estabilización”."Habrá que montar un programa de estabilización, y estamos trabajando en muchas cuestiones al respecto. Una de ellas, anunciada por Massa en el primer debate, es la implementación de una moneda digital en Argentina. Esto nos permitiría avanzar hacia el equilibrio fiscal, aumentando la base de tributación y reduciendo impuestos, lo que implica lograr el equilibrio sin necesidad de ajustes, a diferencia de lo que propone la oposición. Se priorizará la producción y el empleo. Todo esto se llevará a cabo el año que viene, con un enfoque en desacelerar la inflación una vez que se haya ordenado el frente de acumulación de divisas y se haya despejado el horizonte electoral, que genera mucha incertidumbre, dejando de lado los discursos estabilizadores que nos están perjudicando en estos días”, agregó."Este año, lo que nos queda es intentar estabilizar el día a día de la mejor manera posible en medio de los desafíos constantes que enfrentamos, por parte de un sector que, de manera muy irresponsable, entiende la situación de fragilidad y de incertidumbre que estamos atravesando. En lugar de contribuir al interés general, solo arroja leña al fuego, buscando llevarnos a una situación muy compleja y creyendo que su proyecto personal se beneficiaría de esa complejidad”, aseveró.En cuanto a las afirmaciones sobre el "corralito", D'Attellis lo desestimó como un intento de asustar a la población, enfatizando la solidez y seguridad del sistema financiero argentino. "No tiene ningún sentido, ya que lo utilizan para tratar de asustar y trabajar en el imaginario popular con cosas que carecen de sustento. En el comunicado emitido por el Banco Central se explica que el sistema financiero es completamente solvente, seguro y líquido. Tenemos un informe técnico que publicamos periódicamente, y decidimos adjuntarlo porque allí se encuentran todos los datos. Los depósitos en pesos y en dólares están totalmente seguros”, explicó,Asimismo, concluyó: "Queremos transmitir este mensaje frente a la irresponsabilidad de aquellos que saben que al generar dudas sobre el sector financiero y buscar fomentar el retiro de depósitos desestabilizan. Todo está estable, todo está seguro, y no debemos ser cómplices de estos discursos, ya que quienes actúan en consecuencia terminan siendo víctimas, ya que estos comportamientos masivos generan escenarios de crisis."