Los bancos exigieron “responsabilidad” a los candidatos presidenciales

Las asociaciones que representan a la banca argentina emitieron un comunicado en el que, sin nombrarlo, apuntan al líder libertario Javier Milei por sus últimas declaraciones en torno a los plazos fijos, al pedir a los candidatos presidenciales que "sean responsables en sus declaraciones públicas" y eviten expresiones que generen "incertidumbre y volatilidad" en las variables financieras."Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas", sostuvieron en un comunicado de prensa titulado "Responsabilidad democrática".Los bancos afirmaron que "los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas. En ese sentido los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras"."Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población", subrayaron.Si bien no fue nombrado directamente, la mención bien se ajusta a contrarrestar las declaraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien había recomendado que los ahorristas argentinos no renueven sus plazos fijos en pesos."La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", insistieron los bancos.En su declaración los bancos señalaron que "más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero - con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente"."Exhortamos a los candidatos recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la Democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino", concluyó el parte.La nota lleva el aval de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).