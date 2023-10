Video: Suba del dólar: “Es un manejo y manipulación de los grandes operadores”

El dólar blue siguió la escalada por tercera rueda consecutiva en medio de una constante demanda de cobertura en moneda dura. Por la mañana, el Gobierno unificó tres tipos de cambio lo que implicó una devaluación de más de 10%.La disparada de la jornada llevó a que el dólar blue supere primera vez la cifra histórica de $1.000, y cerrar en $1.020 para la venta, en otro avance récord ante un contexto de elevada incertidumbre política y económica, a menos de dos semanas de las elecciones generales y luego de que el Gobierno lanzara nuevas medidas para el sistema cambiario.En diálogo con, el contador Luis Lafferriere, se refirió a la situación económica y de lo que está pasando con la cotización del dólar.“Es una situación que no es inédita en la Argentina, y ya se veía venir que se iba agravando, porque a lo largo de este siglo vivimos un modelo económico que, si bien es cierto que garantiza la generación de dólares, éstos se van. El problema es que se generan dólares, pero somos saqueados por los especuladores, el capital financiero, que están ganando una renta fabulosa sin hacer nada, esos capitales vienen a multiplicarse en pesos, pero se van en dólares. La base estructural es que periódicamente faltan dólares y cuando esto pasa, los mismos saqueadores nos prestan dólares de afuera, pero para que el Estado se los venda barato y se los pueda llevar y el Estado queda endeudado y tiene cada vez más problemas para poder pagar”, indicó.“Este es un poco el fondo de la cuestión, pero cuando hay situaciones coyunturales, como las elecciones, el problema se hace mucho más grave, porque por un lado, los saqueadores y exportadores, que son los que ganan cuando se devalúa, ganan a costa de que pierde el grueso de la sociedad, tratan de presionar más y eso se traslada a la inflación, cayendo el poder adquisitivo de la gente”, dijo Lafferriere.En este sentido, mencionó que “hay un modelo económico que tiene como base este problema y hay políticas económicas que, en lugar de cambiar están convalidando esto. Lo que sucede es que esta situación social afecta en las elecciones a quienes aspiran a seguir gobernando, entonces se dan medidas de último momento que, si bien es cierto que son buenas, resultan insuficientes y llegan nada más que con un objetivo electoral. Se mantienen las mismas líneas políticas que permiten que se vayan los capitales y la fuga de capitales es enorme y viene de la época de la última dictadura y ningún gobierno la cambió”.Asimismo, dijo que quienes están presionando para que aumente el valor del dólar, “son los que presionaron en los golpes de mercado del año 89 cuando estuvo Alfonsín, es un manejo y manipulación de los grandes operadores. No se puede definir de antemano qué va a pasar, el tema es que una hiperinflación significa un hecho que va a agravar las condiciones de vida de la gente. No sé si los sectores más poderosos se animarán a patear el tablero y decir que sea el 80 por ciento la población que viva en la pobreza porque se les puede ir de las manos; están tirando demasiado, están saqueando demasiado”.“Es cierto que el proyecto del Fondo Monetario sea que la clase media tienda a desaparecer porque quiere que se consuma lo menos posible acá y queden recursos que se vayan afuera”, expresó Lafferriere y dio cuenta que el proyecto económico de quienes aspiran a suceder a Alberto Fernández “es similar en los candidatos que puedan ganar porque han aceptado las condiciones del Fondo, y que siga gobernando; lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad, deberíamos estar muchísimo mejor, pero hay que involucrarse, participar”.