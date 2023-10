Para productores, aunque llueva hay sembrados que no van a rendir “lo necesario”

Economía Hubo pérdidas por 570 millones de dólares en Entre Ríos por la sequía

La escasez de lluvias afecta considerablemente la cosecha de trigo, que está en su etapa fenomenológica de floración como así también la siembra de maíz y soja de primera. Además, el aumento del valor del dólar hace que la situación se complique aun para comprar los insumos necesarios.Ante esta situación, Elonce dialogó con el dirigente de la Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), Juan Babi, quien brindó detalles al respecto.“Es una situación compleja porque venimos de tres años con falta de agua y los cultivos vienen sintiendo este impacto”, dijo al aclarar que este año se vio afectado el cultivo del maíz y fue muy problemático el cultivo de la soja.Cuanto al cultivo del maíz, destacó que “la mejor época es durante los últimos días de agosto, primeros días de septiembre y ahora estamos con pronósticos reservados respecto a El Niño”.Ante esta situación, Balbi destacó el rol de las cooperativas para ayudar a los productores a sobrellevar esta compleja situación: “se los apoya en las nuevas campañas y a sobrellevar su pasivo. Hay un quebranto muy grande y los productores no han podido pagar los insumos, que es muchos casos son en dólares”.Asimismo, Balbi destacó que “el productor vive dos estrés permanentes que son el clima, que nos juega una mala pasada, y la situación económica, que por todas las variables macroenomica no nos ayuda”.“El trigo está afectado, y hay algunos que todavía están en etapa de llenado de granos y la lluvia es bienvenida. Ahora bien, hay algunos cultivos que están en una situación muy compleja que por más que llueva no va a ser el trigo que se necesita”.