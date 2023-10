Compre sin IVA: qué nuevo grupo de trabajadores recibirá el beneficio en octubre

Cuando la AFIP lanzó el programa de devolución del IVA puso una serie de requisitos para poder ser beneficiarios. Entre ellos, aclaró que el tope de ingresos para ser incluidos sería los $708.000 en bruto y quienes se pasaron de esta suma, no pudieron acceder al reintegro de $18.000.De todos modos, puede pasar que quienes en septiembre cobraron más de $708.000, por ejemplo, al haber hecho horas extra, en octubre cobraran menos, por lo que AFIP aclaró que esos trabajadores serán incluidos dentro del programa de recuperación del poder adquisitivo.Aun así, señalaron que esto puede demorar unos días en empezar a tener vigencia. Se debe a que los datos que la AFIP le manda a los bancos, que alcanza a 22 millones de personas, tardan muchos días en correr y no se actualiza el sistema a diario, publicaPor eso, el beneficiario lo que debe hacer es chequear en la página de consulta dispuesta por la AFIP para confirmar la inclusión y, hecho esto, con la correspondiente clave fiscal, registrar el CBU ante el organismo.Para verificar si se forma parte del programa se debe ingresar al sitio oficial de la AFIP, https://www.afip.gob.ar/, dirigirse a la sección "Más Consultados", y hacer clic en "Micrositios"Dentro de "Microcitos", dirigirse al menú de “Listados”, hacer clic en “Impositivos” y elegir “Compre Sin IVA”. En el sitio de "Compre Sin IVA", elegir entre "Consulta por Persona" o "Consulta por Comercio", según corresponda. El aplicativo informará la persona es o no beneficiaria del programa "Compre Sin IVA".Para poder hacer el segundo paso, declarar el CBU ante la AFIP, se debe ingresar a la página web del organismo y acceder con clave fiscal al servicio "Declaración de CBU". Una vez dentro, el contribuyente podrá visualizar, en el caso de corresponder, el o los CBU informados, los de terceros que se hayan vinculado y los autorizadas para realizar transacciones.Para agregar un nuevo CBU, el usuario debe dirigirse al listado de CBU propias y clickear en el botón "Registrar CBU". El sistema va a solicitar los 22 números de la clave bancaria y el motivo por el que se la quiere registrar: para devoluciones, Mis Facilidades o pago de monotributo. Por último, presionar en "Informar CBU".