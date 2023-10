El dólar blue a 945 pesos: los bancos solicitaron US$ 125 millones al Central

El dólar "blue" alcanzó un nuevo récord en la "city" porteña,El Banco Central, por su parte, cerró el día en modo vendedor por 70 millones de dólares y acumula durante un octubre un rojo de US$ 246 millones.¿Qué dijo el libertario? Que el peso ya no vale "ni para excremento". Antes, había desalentado la renovación de plazos fijos, cuando se le pidió opinión sobre qué hacer con los pesos.En medio de la fuerte suba de los dólares, en especial el blue, las entidades financieras solicitaron US$ 125 millones al Banco Central para cubrirse ante una eventual demanda inusual de billetes durante este martes.La perspectiva probable de un triunfo de Javier Milei en primera vuelta, más su temeraria recomendación de no renovar los plazos fijos en pesos, provocó una suba de $65 del blue, a $945 para la venta.Según informó El Cronista, en el segmento blue llegó a pedirse hasta $970 por dólar. Este fue el precio de cierre informal mayorista, de los cinco grandes corredores de cambios, que son los que pasan el valor a las cientos de cuevas, que por la volatilidad, no vendían a menos de $1000, cuando la gente les pedía a $945.La gente pedía ese precio porque era el que aparecía en los portales, y que no era el precio ni al que compraban los dólares, ya que pagaban $960 y vendían a $1005.En medio de la escalada del dólar blue y la caída de la demanda de pesos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aseguró este lunes que "el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento", y que cumple con estándares internacionales que son auditados por distintos organismos multilaterales.En ese sentido, destacó que los niveles de respaldo de los créditos y los depósitos que se operan en el sistema bancario es superior al del promedio de países, tanto desarrollados como emergentes."El ahorro de los argentinos depositado en el sistema financiero está resguardado por un seguro de depósito y por el rol del Banco Central de la República Argentina, que actúa como prestamista de última instancia", subrayó el organismo monetario en un comunicado."La estabilidad del sistema financiero es un bien público que se ha mantenido bajo distintos Gobiernos y su liquidez y solvencia garantizan que podrá responder ante eventuales situaciones de estrés", agregó el BCRA.La autoridad monetaria emitió un comunicado titulado "Argentina mantiene un sistema financiero líquido y solvente" con el que buscó dejar en claro la estabilidad del sistema, en medio de la campaña electoral y de cara a la elección a presidente que se llevará a cabo el 22 de octubre próximoEn medio de la tensión cambiaria que se vive en la actualidad, algo que en Argentina suele ser habitual durante los procesos electorales, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo este lunes que no le recomendaría a una persona que tiene un plazo fijo que lo renueve. "Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", sostuvo el también diputado nacional en declaraciones radiales.El Banco Central, en el comunicado de prensa, dijo que procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1%.Por último, la autoridad monetaria recordó que la solvencia del sistema financiero es auditada internacionalmente como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco de los distintos organismos multilaterales."Entre otros, el sistema está sometido al Programa de Evaluación del Sistema Financiero (FSAP), la Revisión de Estándares y Códigos (ROSCs), el Programa de Evaluación de la Conformidad Reguladora (RCAP) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)", detalló el Banco Central.