El Indec dará a conocer este jueves la inflación de septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que, se espera, presentará un nivel similar al de agosto, cuando marcó un incremento intermensual de 12,4%.



Así lo anticipan los relevamientos de precios de los institutos oficiales de estadística de las ciudades de Buenos Aires y de Bahía Blanca, que en la última semana publicaron informes con variaciones del IPC de 12% y de 11,5%, respectivamente.



El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aseguró días atrás que "no hay dudas" de que "la inflación está bajando", tal y como lo muestra el relevamiento semanal que muestra como, después de alcanzar incrementos del orden del 15% -promedio de últimas cuatro semanas- a finales de agosto e inicios de septiembre, las subas se han morigerado hasta alcanzar el 7,4% para la última semana del mes pasado.



Sin embargo, pidió no confundir la inflación de las últimas cuatro semanas de septiembre que publica su secretaría con la inflación del mismo mes que publicará el Indec, ya que las metodologías de medición son distintas.



En una nota aclaratoria publicada por la dependencia del Ministerio de Economía se explicitó que en la metodología que usa el Indec tendrá un mayor peso el "efecto arrastre" de los precios de las últimas semanas de agosto.



Por ese motivo, el 7,4% promedio de las últimas cuatro semanas a finales de septiembre "resultará claramente inferior al que dará el IPC para el promedio del mes de septiembre, cuyo valor estará mucho más influenciado por lo ocurrido en agosto".



De momento, relevamientos con metodologías similares a las del Indec como el IPC de la Ciudad de Buenos Aires marcaron en septiembre un aumento del 12% respecto de agosto y una inflación acumulada en nueve meses de 101,3% e interanual al 140,9%, según el informe dado a conocer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc).



Según el informe de la Dgeyc, tuvieron mayores incrementos los rubros de Prendas de vestir y calzado (15,4%), mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas - el de mayor ponderación en la estructura del índice- mostró un alza del 14,1%.



En términos generales, los precios de los Bienes terminaron el mes pasado con una suba del 14% y los de los Servicios con un crecimiento del 10,5% en la Ciudad de Buenos Aires.



Por su parte, el IPC del partido bonaerense de Bahía Blanca registró una suba del 11,5% para el mes pasado, con un incremento acumulado de 95,6% para los primeros nueve meses de 2023 y de 127,9% en su medición interanual, según el Centro Regional de Estudios Bahía Blanca Argentina (Creebba).



El mayor aumento fue en el rubro Salud (+15,9%), seguido de Alimentos y bebidas, que se expandió 15,5% como consecuencia de las variaciones en frutas frescas (+27,7%), en manteca y crema (+24,6%), en carne vacuna (+24,1%), en huevos (+23,1%), en té (+ 21,8%), en carne de ave (+20,0%) y en margarina y otras grasas (+18,8%), entre otros.