Se realizó la 2º edición de Reinventar: donde PYMES abordan desafios actuales

La Federación Económica de Entre Ríos lleva adelante la segunda edición de "Reinventar - el ADN de las Pymes", un evento de gran relevancia para las pequeñas y medianas empresas de la provincia.Uno de los destacados disertantes de este evento será Alfredo Gonzales, Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien compartió sus reflexiones con. Gonzales expresó: "En este segundo Reinventar que está organizando la FEDER, creo que es muy nutritivo y beneficioso para todas las PYMES de la provincia. Desde CAME, estamos respaldando a la federación y todas sus cámaras en la provincia".Consultado sobre la situación actual de las PYMES, Gonzales describió el panorama como difícil y marcado por la incertidumbre. "Enfrentamos una coyuntura complicada, con una inflación que afecta a todos, especialmente al sector productivo argentino y, aún más, a las PYMES. Sin embargo, tenemos esperanzas de que el próximo presidente, quien asuma el 10 de diciembre, pueda implementar políticas diferenciadas para las PYMES. Es esencial lograr un consenso en el ámbito político argentino, trabajar en conjunto con las grandes entidades y llevar adelante una agenda productiva estable, independientemente de los ciclos electorales".Respecto a la preocupación actual, Gonzales subrayó: "La inflación es el tema principal que nos preocupa. Los vaivenes económicos complican aún más este proceso. En algún momento, deberíamos aprender a lidiar con la situación para que el sector productivo no se vea afectado durante los actos electorales. En Argentina, debido a la coyuntura económica, esto es recurrente".Por su parte, Silvio, Presidente de la Federación Económica, destacó el entusiasmo en torno al evento. "Las expectativas son muy positivas, con más de 600 personas inscritas, superando nuestras previsiones iniciales. Estamos muy agradecidos por la respuesta de la comunidad empresarial".