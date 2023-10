Disponen nueva regulación para el dólar financiero: las claves de la medida

El Gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dispuso nuevas restricciones para frenar la escalada de los dólares financieros, a raíz de la fuerte suba de los precios que se produjeron en las jornadas.



Los bonos con legislación extranjera deberán permanecer cómo mínimo cinco días en las carteras de los clientes para luego ser vendidos, según una norma de la Comisión Nacional de Valores publicada hoy en el Boletín Oficial.



Esta disposición hace más riesgosa la operación con estos títulos debido a los movimientos que pueden producirse durante el plazo de tenencia conocido en el mercado financiero como parking.



La medida afecta sólo a los títulos con legislación extranjera y deja afuera a los de legislación local.



De esta forma, se afecta la operación con bonos Globales, donde el Gobierno tiene menos margen de maniobra para intervenir y no impacta en los BONARES, que tienen legislación local y es el mercado en el que puede influir en el precio.



Esta medida se tomó luego de la última escalada del Contado con Liquidación -donde se opera preferentemente con bonos Globales, CEDEARS y LEDES - que llegó a cotizar por encima de los $900.



El Gobierno tiene puesto el foco en contener el precio de dólar en todas sus franjas con todas las herramientas disponibles para llegar a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre mostrando cierto control de la situación.



La idea es restringir al máximo las operaciones de dólar Bolsa y que, las que se realicen, se efectivicen por un mercado dónde el Gobierno tiene más herramientas para influir en las cotizaciones.



La medida afecta a las últimas operaciones pactadas con la legislación anterior que ahora van a tener que regirse por este nuevo plazo de parking que puede afectar el valor de las tenencias.



"Globales no tiene mucho el BCRA, si BONARES. Por eso intenta mover la dolarización hacia los BONARES, para concentrar su intervención ahí con lo cual va salir a vender fuerte en la previa electoral", explicó el economista Gabriel Caamaño.



¿Qué establece la Resolución 979?

Establece algunas disposiciones en forma transitoria con el objetivo de mantener una política que permita regular con mayor eficiencia el mercado de capitales y su vínculo con el régimen de cambios.



Las medidas se toman en colaboración con el Banco Central (BCRA) y buscan reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real.



¿Cuáles son las modificaciones?

1) Se establece un plazo de permanencia de 5 (cinco) días hábiles –pasó de 3 a 5 días hábiles- para la venta de valores negociables de legislación extranjera con liquidación en moneda extranjera, y para realizar transferencias emisoras y receptoras.

Ejemplo: cuando se compra un GD30 en Argentina hay que esperar 5 días para transferirlo al exterior (transferencia emisora). En el caso de transferencia receptora (del exterior a la Argentina) hay que esperar 5 días para liquidarlo. Se trata de operaciones corporativas o de Alycs con operaciones con cartera propia.



2) Pasa de 15 a 30 días el plazo para vender los dólares obtenidos con estas operaciones con bonos soberanos.



3) Cuando las ALyC operen con cartera propia en mercados del exterior por “mandato” de sus clientes, solo podrán hacerlo en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo (PPT) de mercados autorizados bajo control y fiscalización de una entidad gubernamental regulatoria.

Adicionalmente, las ALyCs deberán presentar una declaración jurada semanal con todas las operaciones concertadas en mercados del exterior (tanto propias como por mandato) detallando especie, cantidad, precio y contraparte.



4) Cuando las ALyC (sociedades de bolsa) operan con cartera propia, deben terminar, al final del día, habiendo vendido la misma cantidad de bonos soberanos que los que compró, con liquidación en dólares, en el mismo día, mismo plazo de liquidación y misma especie.



¿A quiénes afectan estas modificaciones?

Estas modificaciones tienen impacto en la operatoria de las carteras propias de ALyCs, no teniendo un efecto significativo sobre la operatoria de los clientes, según la comunicación oficial.



Esta medida se suma a otra implementada esta semana en la que la CNV, en colaboración estrecha con laAFIP, desplegó una operación conjunta de supervisión en el corazón del Mercado Bursátil, abocada a asegurar su transparencia e integridad.



Así, esta iniciativa implica un meticuloso análisis de una cantidad significativa de operaciones bursátiles. El foco principal radica en examinar a fondo la capacidad financiera de los clientes de las casas de bolsa, evaluando su aptitud para llevar a cabo dichas transacciones. (NA/Ámbito)