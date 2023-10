Bahillo: “Defendemos el modelo de trabajo, producción e inversión”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó que el Gobierno nacional defiende "el modelo de trabajo de los que producen e invierten y no el modelo del esquema financiero", al tiempo que subrayó que "siempre es mejor estar en contacto con los productores y cámaras a la hora de tomar medidas o decisiones que estar aislados en (la ciudad de) Buenos Aires".



Bahillo se manifestó en esos términos al disertar en la apertura del séptimo Congreso Internacional de Extrusores y BioPyMes ante empresarios, productores y representantes del sector, en la provincia de Santa Fe.



"Sin la vocación, profesionalismo y sin el compromiso de trabajo no vamos a poder darle sostenibilidad a los sectores productivos", planteó el funcionario.



En este sentido, el secretario destacó la importancia de la Federación de Cámaras de Extrusado y resaltó que "las pymes representan el 70% de los empleos directos en el empleo formal", tras lo cual agregó que "este es el entramado productivo en el interior del país que acá emplea a 4.000 trabajadores en 400 plantas".



Asimismo, aseguró: "Nosotros defendemos el modelo de trabajo de los que producen e invierten y no el del esquema financiero".



"Nadie puede negar el nivel de inversión que realizó este Gobierno para los sectores productivos con tasas subsidiadas y con líneas de crédito que han permitido fuertes inversiones", recalcó Bahillo.



Seguidamente, destacó "la vocación del empresario argentino que planifica, invierte y está tanto en los momentos prósperos y hace frente a las adversidades que se le pueden presentar".



En otro orden, el titular de Agricultura repasó la agenda de trabajo con la Federación iniciada en julio último, enfocada en ejes como la creación de un clúster de proteínas vegetales; actualización del protocolo de calidad para acceder al sello Alimentos Argentinos para el texturado de soja y del capítulo 19 del Código Alimentario Argentino para agregar la aplicación de harina de soja; y diferenciación de productos de extracción de aceites y expeller por medios físicos con el fin de conseguir nuevos mercados.



"Con el ministro (de Economía) Sergio Massa coincidimos que lo peor ya pasó", dijo Bahillo a propósito de la sequía, y sostuvo: "De la situación actual se sale sobre la base del crecimiento trabajando para que todos los sectores productivos produzcan cada vez más, generen más empleo, valor agregado y arraigo local; y no sobre la base del ajuste y el achique del Estado, como proponen algunos candidatos", aseveró.



Por último, el funcionario dijo que "para que el sector agroalimentario pueda desarrollar todo su potencial es necesario que se pongan en marcha otros sectores claves para la generación y acumulación de reservas, como la industria, la energía y las economías del conocimiento".