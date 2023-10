Nuevo “IFE”: cuándo vence el plazo para inscribirse y los requisitos a cumplir

El Gobierno oficializó esta semana el pago de un bono de $94.000 a trabajadores informales y detalló cómo deberán gestionarlo quienes busquen acceder a ese beneficio. La decisión se formalizó por medio del decreto 493/2023.Estas se identifican con una Clave Bancaria Uniforme (CBU), que los trabajadores informales deberán tener al momento de iniciar los trámites.A partir de este decreto y ante las filas que se generaron para consultar sobre el tema en las distintas sedes de ANSES, hubo una duda que fue surgiendo:Los beneficiarios podrán inscribirse, a través de la página web de Anses o en la app "mi Anses".Este refuerzo se cobrará en dos cuotas de 47.000 pesos en octubre y noviembre, y abarca un universo de entre 3 millones de personas.

Decreto 493/2023: REFUERZO PARA TRABAJADORES INFORMALES by Elonce on Scribd

"Institúyese, con alcance nacional, un refuerzo para trabajadores informales como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios", señaló el texto oficial.-- Ser argentinas o nativas, por opción o naturalizadas, o extranjeras, estas últimas con una residencia no inferior a dos años anteriores a la fecha que se establezca en la normativa complementaria; debiendo todas ellas habitar en el territorio de la República Argentina durante todo el período citado.-- Tener 18 años de edad o más y no haber cumplido los 65 años l 30 de septiembre de 2023.-- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial. Las condiciones objetivas de la situación económica y patrimonial indicada serán establecidas por la normativa complementaria.-- Completar la solicitud, de conformidad con lo establecido en la normativa complementaria correspondiente.-- Percibiendo ingresos formales de ningún tipo.-- Bajo relación de dependencia registrada en el Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Sector Privado.-- Inscripta en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes ni en el el Régimen de Autónomos.-- Como titular de jubilaciones, pensiones, planes, programas, prestaciones de la seguridad social, o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-- Incluida en el Sistema de Servicios de Salud, conforme lo establezca la AFIP.-- Registrada como activa en el Registro de Trabajadores de Casas Particulares.-- Como titular de Prestación por Desempleo, Programas de Empleo o Planes Sociales.-- Privada de la libertad, bajo cualquier modalidad.-- Como persona que tiene a cargo a niños, niñas, adolescentes o personas mayores de edad con discapacidad titulares de alguna de las prestaciones establecidas por el Régimen de Asignaciones Familiares, considerándose también, en igual medida, a la otra persona integrante del grupo familiar.-- Percibiendo ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, o de la Asignación por Embarazo para Protección Social, o del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), o del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo".En tanto, las personas de entre 18 y 24 años podrán acceder al bono cuando el grupo familiar supere la evaluación socioeconómica que se establezca a tal efecto en la normativa complementaria.El Poder Ejecutivo estableció también que el beneficio deberá solicitarse ante la ANSeS, y que ésta realizará intercambios de información con aquellas bases de datos que administran los organismos competentes en las materias específicas y vinculadas al cumplimiento de los requisitos, y establecerá las normas aclaratorias y complementarias que resultaren necesarias para la administración, otorgamiento, pago, control y supervisión.Para el Gobierno, "resulta imprescindible abordar una medida que acompañe a los sectores informales sin ingresos que no se vieron beneficiados por diferentes acciones, de manera de ayudarlos a sortear el aceleramiento de precios y el abrupto encarecimiento del costo de vida".