Comienzan a negociar suba para empleados de comercio: qué porcentaje barajan

El bono de 60.000 pesos otorgado por el Gobierno y otras medidas económicas calmaron la reapertura de las paritarias de algunas actividades, como la de empleados de Comercio. Sin embargo, el secretario General del gremio, Armando Cavalieri, empezó a acelerar los encuentros con las patronales para acordar un incremento para los meses de octubre-noviembre-diciembre.Además, a la situación económica hay que recordar que el último acuerdo salarial correspondió a julio-agosto-septiembre, por lo cual. La incógnita será si es mensual -como está ocurriendo con algunos gremios- o trimestral, que es la modalidad preferida.Como anticipo a esta negociación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró la paritaria de la Rama Cerealera o de Acopiadores con las autoridades de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, y el Centro de Exportadores de Cereales.La mejora consiste en un 10,7 por ciento, de carácter remunerativo, como corrección de la escala de julio anterior. Sobre esta base, el mes de agosto tuvo un aumento del 10% no remunerativo y el mes de septiembre un incremento del 9% no remunerativo. Estos aumentos son liquidados a partir de octubre, mes durante el cual se reunirán nuevamente las partes para analizar el impacto inflacionario a fin de evaluar el próximo aumento salarial.Fuentes gremiales admitieron quecomo compensación de ciertas diferencias acumuladas por la inflación. El número queLos voceros remarcaron que "va a ser una discusión muy compleja por el contexto económico y electoral, sin dejar de lado la devaluación posterior a las PASO, de 22 por ciento y una posible devaluación en las próximas semanas, que el mercado ya está aplicando con la suba del dólar".Agregaron al portal aque "si hablamos con los números duros,, pero hay que ser inteligentes para que no se pierda el poder de compra que, de hecho, está muy deteriorado".La paritaria de los empleados de Comercio va de abril de este año a marzo del 2024. Hasta el momento, los aumentos fueron del 19,5 por ciento (abril-mayo-junio) y del 27 por ciento (julio-agosto-septiembre). Es decir que en seis meses consiguieron un incremento de los ingresos del 46,5 por ciento.Hasta el momento, los aumentos del6,5 por ciento en abril.6,5 por ciento en mayo.6,5 por ciento en junio.A esto se agregó una suma fija no remunerativa de 25.000 pesos que se pagó en dos cuotas; una en abril y otra en mayo de 12.500 pesos cada una por única vez.7,5 por ciento en julio.7,5 por ciento en agosto.7,5 por ciento en septiembre.