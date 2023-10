Las denuncias por falta de combustible se generalizan en todo el país

Dado que la situación tiende a agravarse, crece la preocupación sobre la situación que puede generarse el próximo fin de semana largo (13 al 16 de octubre) donde se prevé un gran movimiento turístico por la fecha pero además por la vigencia del programa "PreViaje".Las primeras alertas comenzaron a surgir desde los transportistas ya que, dada la necesidad de reposición constante, denunciaron la falta de gasoil en algunas zonas del país lo que pone en riesgo su trabajo.La situación ya fue advertida por FADEAC que en un reciente informe subrayó que se registraron problemas para cargar combustible en: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.En la misma línea durante el último fin de semana, medios de la ciudad de Mar del Plata aseguraron que en las estaciones de servicio "no había nafta súper" y "escaseaba el gasoil".Además, subrayaban que todas las compañías habían implementado un sistema de cupos para sus operadores.Hace pocos días, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, Manuel Pérez, reconoció la situación en la provincia y añadió que "es una situación que no es privativa de Salta, sino de varias provincias de todo el país afectadas".De la misma forma se expresó Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, sobre la situación en la provincia.Esta situación es atribuida al congelamiento de precios que dispuso el Gobierno que provocó un desfasaje entre la actualización del precio del dólar y el de los combustibles.Consultadas las empresas petroleras, incluso la estatal YPF, no se pronunciaron al respecto. Tampoco hubo declaraciones por parte de la Secretaría de Energía.Un análisis de la evolución de los precios marca que mientras las naftas y el gasoil aumentaron 57% en el año, el tipo de cambio oficial subió 98% y la inflación acumuló otro 98%.Tras la devaluación de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó mantener los valores de los combustibles sin cambios con YPF, Shell, Axion y Puma Energy, que lo cumplieron parcialmente.Massa había anunciado la semana pasada que lanzaría un programa especial para el sector de hidrocarburos, similar al del dólar soja, por el cual le permitiría disponer libremente del 25% de sus exportaciones.Este escenario forma parte de una negociación que por el momento no se concretó y se tradujo en la falta de combustible.