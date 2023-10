El precio de la soja comenzó en baja tras la prórroga de programa exportador

El precio de la soja disponible retrocedió este lunes $5.000 hasta los $160.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lo que fue la primera jornada tras la oficialización de la prórroga del Programa de Incremento Exportador hasta el 25 de octubre próximo.El nuevo "dólar soja" estableció un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% deber ser liquidado bajo la modalidad Contado con Liquidación (CCL).Por su parte, en el mercado del maíz reaparecieron las ofertas en los tramos cortos, tras la ausencia de transacciones del viernes pasado.En este sentido, para la entrega contractual y para las fijaciones se ofrecieron abiertamente $ 72.000 por tonelada.Con relación al cereal del ciclo 2023/24, el tramo febrero-marzo cayó US$ 5 entre jornadas para situarse en los US$ 185.En tanto, la entrega entre abril y mayo cerró también en US$185, lo que implicó una suba de US$ 5 respecto del viernes. Finalmente, US$ 170 fue el precio ofrecido para las posiciones junio y julio, valor que también se ubicó por encima de la rueda anterior.En lo que respecta al trigo, la oferta para la entrega del cereal entre noviembre y enero del año próximo volvió a encontrarse en los US$ 215, sin registrar cambios respecto del día viernes.Por último, el sorgo se negoció nuevamente a US$ 225.