Se firmó Memorando de Entendimiento para fortalecer las relaciones con India

Una delegación de 17 empresas indias arribaron al país con el objetivo de buscar nuevos negocios, en el marco de una misión comercial organizada por el Consejo de Promoción de Exportaciones de Químicos Básicos, Cosméticos y Tintes.



En este marco, Chemexcil y la Cámara Argentina de Productos Químicos firmaron un Memorando de Entendimiento a partir del cual explorarán oportunidades de cooperación y promoción.



Durante el encuentro, Raghuveer Kini, director general de Chemexcil, resaltó que las empresas indias están para construir relaciones de largo plazo con la Argentin y aseguró que, "Dimos un paso más en el fortalecimiento de la relación comercial y sabemos que se abrirán oportunidades".



Respecto al convenio firmado, el representante de la Cámara local, Diego Taube consideró que "hay excelentes oportunidades" por explorar y en el largo plazo India se convertirá en un socio estratégico "aún más importante para nuestro país".



La ronda de negocios se realizó en el Hotel Sheraton y contó con la participación del embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia



quien recordó que es la tercera vez que una delegación de Chemexcil visita el país, desde el 2016 y subrayó que el comercio bilateral entre ambos países "es muy fuerte y hay muchas oportunidades en este sector en particular", siendo Argentina uno de los países más fuertes.



La comitiva del país asiático está conformada por compañías que producen tintes y colorantes, tintes intermedios, químicos orgánicos e inorgánicos y agroquímicos de múltiples aplicaciones para las industrias textil, farmacéutica, hidrocarburífera, agroquímica, plástica, juguetes, cosmética y belleza, entre otras.



"Continuará fortaleciendo las relaciones bilaterales entre India y Argentina especialmente en el sector de tintes y químicos" y agrego que "hay una buena oportunidad para explorar negocios en el sector de cosmética y artículos de tocador", consideró al respecto de la visita el director general de la compañía Chemexcil, Raghuveer Kini, quien liderará la delegación empresarial.



En este marco, el embajador Bhatia destacó la importancia de "recibir a las principales empresas indias del sector de químicos básicos, cosméticos, tintes y colorantes, coordinadas por Chemexcil".



"Este sector tiene el potencial de generar importantes negocios entre India y Argentina y así profundizar los vínculos comerciales bilaterales. Quiero invitar a las empresas argentinas a aprovechar esta visita en el encuentro de negocios del 2 de octubre", agregó el diplomático.



Los principales artículos de exportaciones de India a la Argentina incluyen aceites derivados de petróleo, agroquímicos, confecciones de tejidos de hilo, químicos orgánicos, medicamentos a granel y vehículos de dos ejes.



En tanto, las exportaciones argentinas hacia la India incluyen aceites vegetales, cuero acabado, cereales, productos químicos residuales y afines, y legumbres, con una balanza comercial superavitaria para el país desde 2019 en adelante.



El vínculo comercial entre ambos países es fluido y ha crecido en los últimos años. En 2022, el comercio bilateral registró un récord de U$S 6.394,6 millones, tras marcar una suba del 72% interanual entre 2021 y 2020 cuando totalizó U$S 5.700 millones.



Hace poco menos de dos semanas, Argentina ingresó al bloque de los Brics, la alianza económica, política y social conformada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica para profundizar las relaciones bilaterales existentes.