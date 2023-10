Cupo de dólar ahorro: quiénes están inhabilitados a comprar los U$S 200

Dólar ahorro: criterios para las limitaciones y precio

Dólar ahorro: cómo queda el cupo después de las medidas de alivio

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

Dólar ahorro: ¿cómo saber si estoy autorizado a comprar?

Con la llegada de octubre se renueva la oportunidad de acceder al dólar ahorro pagando el precio oficial más los impuestos, así como la larga “lista negra” de quienes pueden acceder al mercado cambiario oficial.Quienes cumplan con los requisitos tendrán la posibilidad de acceder al también llamado “dólar solidario” como siempre. Y, desde ya, hay que aclarar que el cupo no cambió en octubre y seguirá siendo de u$s200 por persona y los podrá comprar a través del home banking.Sin embargo, lo que sí se cambió, como viene sucediendo mes a mes en el marco del cepo cambiario y la dificultad de acumulación de reservas que viene teniendo el Banco Central (BCRA), es la lista de impedidos al acceso de dólares crocantes a través del banco.Cabe recordar que el principal criterio que regula los requisitos para acceder al dólar ahorro es que aquellas personas que hayan recibido o aún estén recibiendo cualquier forma de apoyo o asistencia del Estado quedan inhabilitadas para adquirir divisas. Es decir, se parte de la premisa de que aquellos que requieren ayuda estatal no disponen de los recursos excedentes necesarios para invertir en la compra de dólares.Por este motivo, muchos ahorristas que fueron beneficiados por las nuevas medidas de alivio que lanzó Sergio Massa no podrán comprar dólares en octubre en el mercado oficial. Así, la más reciente limitación impuesta para la adquisición de dólares en modalidad de ahorro establece que los empleados que soliciten créditos a través de ANSES no estarán autorizados para comprar dólar ahorro.Por otra parte, cabe recordar que, a través de la Resolución General 5393/2023, la AFIP incrementó, hace varios meses, al 45% (desde el 35% previo) el porcentaje de anticipo del Impuesto a las Ganancias que cobra por la compra de dólar ahorro. Así, el precio quedó equiparado con el del dólar tarjeta o turista, con lo cual, ese tipo de cambio dejó de ser el más barato y pasó a compartir el lugar con el que se aplica a gastos en el exterior menores a u$s300, hoy congelado en $641,62.En consecuencia, desde el 14 de agosto, el dólar ahorro mantiene su cotización en torno a los $642, dado que su precio se fija sobre la base del valor del minorista y se le agrega un 30% correspondiente al impuesto PAIS y otro 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Entonces, al tener un dólar oficial congelado hasta octubre, el cálculo tampoco varía mucho.En definitiva, tal como se dujo, la más reciente limitación impuesta para la adquisición de dólar ahorro establece que los empleados que soliciten créditos a través de ANSES no estarán autorizados para comprar dólar ahorro.El propósito de estas restricciones es reducir al mínimo posible la demanda de dólares. De este modo, si el individuo que busca ahorrar logra reunir los ingresos requeridos, deberá cumplir, además, con una extensa lista de condiciones previas para acceder al mercado cambiario oficial.El estado de esa cuenta se podrá verificar por medio de la Certificación Negativa de ANSES, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa