Empleadas domésticas: cuánto será el aumento en octubre, noviembre y diciembre

La Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares resolvió el viernes aumentar la remuneración mínima del personal doméstico para el período octubre-diciembre en un 34%.



Se desglosa en un 12% en octubre, otro 12% en noviembre y un 10% en diciembre sobre los básicos de septiembre. “No es acumulativo”, aclaró Carlos Brasesco, de la Unión del Personal de Casas Particulares.



Se acordó, en principio, que la Comisión vuelva a reunirse en diciembre para volver a evaluar la situación salarial del personal de casas particulares.



En septiembre, el básico de la categoría más numerosa (Personal para tareas generales), que comprende tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea del hogar, era de $ 1.057 la hora o $ 129.670 mensual con retiro, y de $ 1.140 por hora o mensual de $ 144.191 sin retiro.



¿Cuánto cobrará una empleada doméstica en octubre?



Con la suba del 12% de octubre, el sueldo mínimo pasaría a $ 145.230 o $ 161.493 con o sin retiro, respectivamente. Cuánto se paga por hora a una empleada doméstica en octubre 2023 El salario por hora para el personal de casas particulares con retiro a partir de octubre será de $ 1.184. Luego, en noviembre, subiría a $ 1.311 y en diciembre, a $ 1.417.



El personal de Casas Particulares tiene derecho al cobro de la AUH por sus hijas o hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad.



Los trabajadores/as de Casas Particulares suman 1,7 millones pero los empleadores con personal doméstico registrado rondan unos 450.000. Es el sector con mayor informalidad, sin cobertura previsional y Salud.



Como parte de las medidas de compensación parcial por la disparada de la inflación tras la devaluación del peso a mediados de agosto, el Gobierno dispuso el pago proporcional de un bono de $ 25.000 en 2 cuotas mensuales de $ 12.500 cada una a pagar con los sueldos de septiembre y octubre que se calcula sobre una jornada mensual de trabajo de 192 horas.



Asi si la empleada trabaja 60 horas en el mes, le corresponde un pago de $ 3.906, que surge de dividir los $ 12.500 por 192 y el resultado multiplicarlo por 60.



Los empleadores tienen derecho a solicitar a la AFIP la devolución o reintegro del 50%. La solicitud de la primera cuota venció el viernes 29 de septiembre. Y el reintegro de la segunda cuota, correspondiente al salario devengado en el mes de septiembre, podrá solicitarse entre el 2 al 8 de octubre de 2023, según informó la AFIP.



Ese reintegro es para los empleadores que no fueron alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales en el Ejercicio Fiscal 2022 y que hayan percibido ingresos netos en el mes agosto de 2023 por un monto inferior a $ 1.500.000, según informó la AFIP.



Por su parte, el personal doméstico registrado tiene derecho al reintegro del IVA con el tope de $ 18.800 mensuales.



Por otro lado, si las empleadas que no están registradas pueden acceder a cobrar el "nuevo IFE", el bono para trabajadores informales que no reciben ninguna ayuda del Estado (como planes sociales o la AUH) y que suma $ 94.000 en dos pagos.