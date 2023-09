Una por una, las medidas del Gobierno para reforzar los ingresos en octubre

Las 13 principales medidas que impulsó el actual Gobierno nacional son:

Economía Más de 13 millones de personas accedieron al programa Compre sin IVA

Con la inminencia del escenario electoral y luego de la devaluación aplicada para llegar a las metas fiscales solicitadas por el FMI, el gobierno nacional arriba al mes de octubre con un paquete de medidas que permitió subir el piso de ingresos de PyMEs, asalariados, trabajadores independientes, jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares. Las iniciativas, impulsadas por el ministro y candidato Sergio Massa y articuladas por la dirigencia oficialista implicarían una inyección de $2,5 billones en la economía nacional, un monto cercano al 1,3% del PBI.Mientras se proyecta tender a una estabilización monetaria y una reducción de la espiral inflacionaria, el Gobierno nacional tomó medidas que apuntan a la posibilidad de consumo y a la producción: que los ingresos de empresarios y comerciantes no disminuya, en correlación a la capacidad de compra de trabajadores formales e informales. Con la perspectiva de que no recaiga en un incremento del déficit fiscal, las acciones del oficialismo permitieron sostener los ingresos mientras se aguardan dos fechas importantes en el calendario: la próxima revisión del FMI en noviembre y un inicio de 2024 con mayor prosperidad en las exportaciones energéticas y agroindustriales.: el reintegro del 21% del IVA con tope mensual de $18.800 alcanzará a al menos 12 millones de trabajadores, entre asalariados y monotributistas.el programa popularizado durante la pandemia se amplió a una suma de $94.000 a pagarse en dos meses, que beneficiará a unos 3 millones de argentinos.: el nuevo piso, que se convirtió en ley la última semana tras la sanción del Senado, establece que solo pagarán Ganancias aquellos trabajadores que perciban más de $1.770.000 al mes, por lo que se beneficiarán 800.000 asalariados.: un universo de 7,8 millones de jubilados recibirá un refuerzo de $37.000 mensual.: Unos 67.500 desocupados serán beneficiarios de un refuerzo de $20.000 en la prestación por desempleo.: entre comerciantes, profesionales y prestadores de servicios, más de 700.000 trabajadores independientes gozarán de una prórroga en el pago de aportes, IVA y ganancias.: la medida que apunta a promover el sector turístico nacional fue elegida por 500.000 personas, que recibirán un reintegro del 50% de sus gastos en el marco del programa, con un topo de $100.000.: casi 6 millones de trabajadores registrados con ingresos menores a $400.000 mensuales percibirán una suma fija no remunerativa de $60.000 en dos cuotas.: 3 millones de personas recibirán un bono mensual de $15.000 entre septiembre y noviembre.: se estima que 424 mil trabajadores domésticos se encuentran registrados y serán beneficiarios de un pago de $25.000 en dos cuotas.1,4 millones de monotributistas se beneficiarán del diferimiento del componente impositivo por seis meses.el aumento del 30% del monto de la tarjeta, junto a un refuerzo equivalente a la cantidad de hijos, alcanzará a 2,4 millones de argentinos.: 1,3 millones de trabajadores del programa recibirán un incremento en sus haberes de $20.000 en dos cuotas.