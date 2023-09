Se patentaron en septiembre 34.626 motovehículos: la suba interanual fue de 8,6%

Los patentamientos de motos durante septiembre de 2023 ascendió a 34.626 unidades, lo que muestra una suba de 8,6% interanual, informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).



Con relación a agosto, hubo una baja de 19%; y, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 354.156 motos, 10,6% más que en el mismo período de 2022, consignó Acara en su informe mensual.



En cuanto a la participación, se observa en septiembre algún cambio relevante en los primeros puestos: Honda siguió liderando el mercado con 8.620 seguida por Motomel, que, con 4.187 unidades se consolida en el segundo puesto, por sexto mes consecutivo.



La novedad es que Gilera subió del quinto al tercer puesto, con 4.119 unidades, dejando a Zanella cuarta con 3.480, y haciendo bajar también un puesto a Corven que con 3.183 cierra el top five.



No se observan cambios en cuanto al modelo más patentado con respecto a agosto: la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, sigue firme en la primera posición, seguida por la Gilera Smash, que había subido dos posiciones en agosto, y la Motomel B110 sigue en el tercer lugar.



La Corven Energy 110 By Corven continua cuarta, y la Keller KN 110-8 cierra los primeros cinco puestos.