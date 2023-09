Gastronómicos acordaron suma no remunerativa de 16% desde setiembre hasta abril

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), que lidera Luis Barrionuevo, logró un "acuerdo complementario 2023" que consiste en el otorgamiento de una suma no remunerativa del 16 por ciento como complemento de la paritaria, que se abonará a partir del salario del mes de septiembre hasta abril del año próximo.



Según informó el gremio, "se acordó el pago de una suma no remunerativa del 16% como complemento del acuerdo 23/24, abonándose a partir del salario del mes de septiembre 2023 hasta abril 2024".



El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (Cacyr) y la Cámara Argentina de Empresas de Catering, Servicios de Alimentación, Comedores Privados y Afines (Caecsal) .



Según precisó el gremio a sus afiliados, "para los meses de septiembre y octubre 2023, si cobraste el bono otorgado por el DNU 438/2023 y esta suma no remunerativa supera ese monto, se deberá pagar la diferencia en concepto de Acuerdo Salarial Complementario" y "en el mes de mayo 2024 esta suma se sumará al nuevo básico acordado con el acuerdo salarial 2023/2024".