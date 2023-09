Escasez de combustible: apuntan a cupos de petroleras y congelamiento de precios

Economía Advierten la faltante de combustibles en Paraná y explican a qué se debe

El titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos (CECAER), Osvaldo González, apuntó aque la escasez de combustibles “es un proceso, porque irá faltando en la medida que las estaciones de servicio sigan recibiendo combustible con cupo”. “Es un problema que limita las ventas y hace que el público vaya corriendo de una estación a la otra porque no encuentra combustible y eso motivará, día a día, la faltante”, expuso.El referente de los estacioneros apuntó que “las petroleras están entregando menos combustible y lo aplican a través de cupos, que ellos mismos manejan, con lo cual, las estaciones de servicio no pueden pedir el combustible que necesitan y eso trae aparejado la faltante”. De acuerdo a lo que reveló González, “las petroleras imponen un cupo sobre lo que supuestamente se vende en el mes, pero manejado por ellos mismos”.Para el titular de CECAER, “en los pueblos es donde más se nota” la escasez de combustibles. Es que, al abastecimiento a los clientes habituales, se suma el tener que proveer a productores e industriales.“El precio mayorista al que vende la petrolera es superior al del surtidor para quienes consumen ese combustible, como el agro y la industria, sectores que hoy salen a buscar el mercado en las estaciones de servicio. Y eso hace que la estación, al tener un consumo extra o una mayor venta, lógicamente, no llegue a abastecer a sus clientes diarios”, especificó González.Además, a las petroleras les conviene vender al agro y la industria “porque al tener un precio que no está regulado, les da la posibilidad de tener una mayor renta”.En consecuencia, el agro y la industria, al optar por no pagar ese precio mayor, acuden a las estaciones de servicio y terminan agotando el cupo de litros.“Si la estación de servicio tiene un consumo de cinco mil litros mensuales, pero desde el agro les compran la mitad de lo que venden en el día, lógicamente, no tendrán combustibles para el resto de los clientes”, analizó el titular de CECAER.“Es un combo complicado y muy difícil porque, por un lado, tenemos precios congelados y por otro, falta de entrega de producto, es decir que no podemos vender lo que necesitamos vender. Y se suma, el consumo con tarjetas de crédito que es un real problema porque diferimos el cobro a 14 o 18 día, además del cobro de la comisión que es realmente importante”, reveló González.En ese sentido, el referente de los expendedores anticipo aque, en la medida que continúen los inconvenientes, “es muy probable” que las estaciones de servicio dejen de recibir las tarjetas como forma de pago del combustible.“Es un tema que se discute hace mucho tiempo y con un fallo judicial a favor porque somos el único país en el que se aplica el diferimiento del pago a 21 días con una comisión superior a la que se cobra en los países limítrofes”, fundamentó.“Queremos demostrarle al consumidor que la situación es cada vez peor, pero no somos nosotros los culpables”, argumentó González y apuntó al gobierno nacional y las petroleras. “A los estacioneros nunca nos hicieron parte ni siquiera cuando acuerdan el congelamiento de precios”, cuestionó al respecto.“En los pueblos es donde más se nota la faltante de combustible porque tienen una estación de servicio, como ocurre en Santa Elena donde, cada diez días, pasan dos o tres días sin combustible; con lo cual, los consumidores tienen que hacer hasta 25 kilómetros para obtener combustible”, ejemplificó y alertó que la situación afectará las fuentes de trabajo: “Sobre ruta 14 se ven los cementerios de estaciones de servicio”, cerró.