Advierten la faltante de combustibles en Paraná y explican a qué se debe

Escasez

El comunicado de CECAER

A continuación, el comunicado de CECAER

En la estación de servicios de YPF de calle Buenos Aires de Paraná, éste jueves,y se aguardaba la llegada del camión que distribuye el combustible hacia esta zona de la provincia, supo. Lo cierto es que la faltante de combustibles es una situación que se repite desde hace unas semanas y genera preocupación, no solo entre automovilistas y motociclistas, sino también entre los estacioneros.En los surtidores sí contaban con Infinia e Infinia Diésel, perogenera un impacto en el bolsillo de quienes deben hacer frente al pago. En la estación del ACA, el litro de Súper está a 285.66 pesos, mientras que la Infinia Diésel cuesta 404.80 pesos.Desde la estación de servicios de YPF de calle Buenos Aires explicaron aque la faltante de combustibles se debe a que; por ejemplo, si antes de descargaban 15 mil litros de nafta Súper, ahora se descargan entre cinco o seis mil litros por jornada. De esta manera,indicaron a este medio.El gerente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Aníbal López, indicó que “hay desabastecimiento en toda la provincia.Hay estaciones que quiebran stock (se quedan sin producto) por días".Por ejemplo: Santa Elena con una estación está inoperable por falta de producto. La estación más cercana está en La Paz. Afecta a toda la comunidad comercial, turística y de seguridad. No hay ni para una ambulancia”.Sobre los motivos, dijo: “Según argumento de las compañías, faltan aditivos importados que no ingresan por falta de divisas. Pero esto se hace notorio a partir del”.En tanto, Mario Amado, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, aseguró que “se están dando reiterados quiebres de stock en la mayoría de las estaciones de Entre Ríos”.Y explicó: “Las petroleras están entregando productos con cupos o planes de venta inferiores, en hasta un 15% menores a la venta actual. Ante este motivo, sumado a que se han consumido los stocks de los tanques, cualquier demora de la logística de entrega significa que se acabe un producto”.En este sentido, el referente especificó a“Se da sobre todo. Lo del gasoil, además, puede atribuirse a quey corre a las estaciones con más demanda”.“La madre del problema está en el congelamiento del precio, que hace carecer de incentivos a mayor producción o a la importación del combustible faltante produciendo o comprando caro para vender barato”, aseveró Amado.Sobre los lugares afectados, coincidió con López:En relación al final de la faltante de combustibles en la provincia, indicó que “no se sabe cuánto durará o terminará este esquema”. “Las estaciones dependemos de”, aclaró al respecto.“En tanto, nuestros gastos están alcanzados por esta. Hoy cualquier situación o evento que requiera un poco más del combustible que se vende normalmente hará que se acabe el producto en la zona”, concluyó Amado.Ante las reiteradas consultas y a la creciente preocupación por los faltantes de combustibles en las estaciones de servicios, cuestión ésta que va en aumento y sin conocerse posibilidad de solución, desde el Consejo Directivo de laaclararon que la situación es “absolutamente ajena a las y los operadoras/es de las bocas de expendio”.