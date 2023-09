Suba del salario mínimo: quienes cobren hasta $1.980.000 no pagarán Ganancias

Política El Senado convertirá en ley la derogación de la cuarta categoría de Ganancias

Con el aumento del salario mínimo a $ 132.000 a partir de octubre, los trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados) queEl Consejo del SMVM resolvió aumentar de $ 118.000 en setiembre a $ 132.000 (+ 11,86%) el salario mínimo en octubre, a $ 146.000 en noviembre y $ 156.000 en diciembre. En el trimestre es un aumento del 32,2%.De esa manera, por ejemplo, se podría dar el caso de que un empleado en relación de dependencia cuya remuneración bruta mensual fuera mayor a $ 1.980.000 igualmente quedara fuera del alcance del impuesto.Como ejemplo se puede tomar un trabajador cuya remuneración bruta ascienda a $ 2.600.000 en octubre. Si el promedio de sus remuneraciones de enero a octubre fuera de $ 1.980.000 (o sea, inferior a los 15 SMVM) , no resultaría alcanzado por el impuesto, dijo Marcelo D. Rodríguez de MR Consultores y profesor de Grado y Posgrado de la UBA.A los fines del alcance de Ganancias,. Es porque si se aprueba el proyecto de ley de Ganancias, el próximo ajuste de los 15 SMVM se hará en enero del año próximo.Otro dato importante es que por el aumento a 15 Salarios del piso de ingresos para quedar exento del impuesto a las Ganancias, las empresas deberán devolver a los trabajadores las sumas que les estuvieron reteniendo hasta ahora (en julio y agosto) por el proporcional del segundo medio aguinaldo que se cobra en diciembre, detalla el diarioEn el sueldo de septiembre ya no se incluirá ese proporcional.La devolución deberá efectuarse “junto a las remuneraciones y/o haberes devengados correspondientes al mes de septiembre de 2023”, aclara la Resolución N° 5417/2023.También incide en los trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Y de manera indirecta como referencia sobre los trabajadores no registrados o informales.Además,. En esos casos debe equivaler al 82% del SMVM.