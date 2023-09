Inició inscripción al bono de $47 mil para trabajadores informales: cómo hacerlo

Inscripción

Quiénes pueden cobrar el refuerzo

Los requisitos para solicitarlo son:

Quiénes no podrán cobrar el "nuevo IFE"

, ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta. En principio,y que no perciban asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.La inscripción. La misma se podrá realizar exclusivamente a través de la página web www.anses.gob.ar Para la inscripción será necesario, como en todos los trámites, que los beneficiariosa su nombre.Ambos datos serán necesarios para ingresar a la web de Anses ( www.anses.gob.ar ) de, validar sus datos, y marcar la CBU en el que se depositarán los refuerzos.El refuerzo de 94.000 se pagará en dos cuotas: 47.000 pesos a cobrar en octubre y 47.000 en noviembre.-Tener entre 18 y 64 años-No tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal-Contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina.-No haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas-Tener Clave de la Seguridad Social-Una cuenta bancaria (en caso de no tener, la persona tendrá que ir al banco a tramitarla)-Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).-Jubilación o pensión.-AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.-Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).-Prestación por desempleo.Pero además, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.También será requisito no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023, o con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Fuente: (Télam)