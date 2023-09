Empleadores ya pueden pedir el reintegro del bono para el personal doméstico

Los empleadores de Casas Particulares pueden solicitar el reintegro del 50% del importe pagado en concepto de bono otorgado por el Gobierno. El trámite debe iniciarse a través de la página de AFIP con CUIT y clave fiscal, ingresando al Portal Casas Particulares.- Primera cuota de la asignación no remunerativa, correspondiente al salario devengado en el mes de agosto de 2023, entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023.- Segunda cuota, correspondiente al salario devengado en el mes de septiembre, podrá solicitarse entre el 2 y el 8 de octubre de 2023.- Que la relación laboral haya estado activa en los meses de agosto y septiembre (si solo estuvo activa en agosto se reintegrará solo la primera cuota).-Que el pago de la asignación (o bono fijo) se encuentre previamente registrado.- No poseer ingresos mayores a $1.500.000 netos en el mes de agosto de 2023.- No haber estado alcanzado por el Impuesto de Bienes Personales en el ejercicio fiscal 2022.- No encontrarse en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).La AFIP detalló el procedimiento para tramitar la devolución:Ingresar al “Portal de Casas Particulares” con CUIT y clave fiscal y seleccionar la opción “Solicitud reintegro de asignación no remunerativa Decreto 438/2023”.A continuación, hacer click en “Iniciar”, dentro de la opción “Tramitar el reintegro”.El sistema detallará los requisitos a cumplir para acceder al beneficio. Para comenzar con el trámite seleccionar nuevamente el botón “Tramitar reintegro”.En la siguiente pantalla, será necesario completar una serie de datos, tanto de la o el trabajador, como del empleador.Una vez realizados los pasos anteriores, se podrá descargar la constancia de presentación presionando en “Descargar”.Se desplegará la constancia del trámite, donde se podrán corroborar los detalles de la solicitud.Para darle seguimiento a la solicitud, será necesario ingresar en la tarjeta "Mis solicitudes presentadas". En caso de detectar errores, siempre durante el plazo correspondiente, se puede anular la presentación desde esta opción y realizar una nueva carga de datos.