El nivel de actividad económica retrocedió en julio 1,3% interanual

El nivel de actividad económica retrocedió en julio 1,3% respecto a igual mes del año pasado, fuertemente influenciada por la sequía, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Con relación a igual mes del año pasado 11 sectores de actividad de los 16 que conforman el EMAE marcaron subas en julio.Las rubros más destacados fueron Explotación de minas y canteras, con un alza del 7,1% interanual (ia), seguido por Pesca, con un crecimiento del 20,5%, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un alza del 1 %.Otras subas se anotaron en Administración Pública y Defensa, con el 2,3%; Enseñanza, 2,5%; Servicios Sociales y Salud, 1,8%; y Hoteles y restaurantes 3,5%.Por el contrario, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Agricultura y ganadería, con una merma del 14%, debido al impacto de la sequía; y el rubro Industria manufacturera, con una baja interanual de 3,7%.La baja verificada en Agricultura y ganadería fue la de mayor incidencia negativa en el índice, detalló el Indec.Otras bajas se anotaron en distribución de Electricidad, agua y gas, con el -0,4%; Transporte y comunicaciones, -0,7%; Impuestos netos, -3,5%.Con el resultado negativo de abril suman cuatro meses consecutivos con números en rojo, tras una primera etapa -el primer trimestre del año- con guarismos positivos.En enero el nivel de actividad subió 2,9%; en febrero, 1,5%; y en marzo, 1,4%.En tanto, en abril se verificó una baja de 0,4%; en mayo un retroceso de 1,3%; en junio un rojo de 1,9%; y en julio una merma de 1,3%.En el sector industrial el Indec consultó a los empresarios cuáles son sus expectativas hasta octubre inclusive, y el 33,6% de los entrevistados estimó que la demanda interna caerá, contra un 19,5% de los consultados que anticipó una mejora, mientras que el restante 46,9% no advirtió mayores cambios.En lo que hace a las exportaciones, el 30,8% de los consultados anticipó una merma hasta octubre, frente a un 16% que previó una mejora, y un 53,2% que asegura que no habrá variantes.En este contexto, el 34,1% anticipó una disminución de sus importaciones, frente a un 17,9% de los consultados que previó un aumento, mientras que el restante 48,1% no vislumbró mayores modificaciones.En cuanto al sector de la construcción, los empresarios consultados por el Indec que se dedican mayoritariamente a la obra privada, el 34,4% anticipó una disminución en el nivel de actividad frente a un 9,4% que anticipó una suba, mientras que el restante 56,2% no previó cambios.En tanto, entre los que se dedican mayormente a realizar obra pública, el 39,6% anticipó una disminución, frente a un 12,6% que consideró que aumentará hasta octubre inclusive, mientras que el restante 47,8% no previó cambios.Según el proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Ministerio de Economía al Congreso, este año el PIB caerá 2,7%, un poco por debajo del 3% que estiman las consultoras privadas.Sin embargo, para el 2024, la cartera que dirige Sergio Massa, estimó una recuperación del 2,5%, superadas las condiciones climáticas negativas que afectan al campo, y la mayor producción del sector de gas y petróleo de Vaca Muerta.