Billeteras digitales: el cambio que habrá por una nueva norma del Banco Central

El Banco Central anunció cambios en el sistema de pagos y transferencias con el fin de "prevenir casos de fraude que afectan a los usuarios". Las nuevas normas regirán paraEl BCRA aseguró que el propósito de este cambio, que fue "consensuado con todos los actores con participación en el sistema de pagos del país, es optimizar las operaciones utilizando los instrumentos con el fin que fueron diseñados, mejorar la experiencia de las personas usuarias y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad".De esta forma, para los usuariosmientras que las transferencias entre cuentas se realizarán a través delEl sistema de Transferencias inmediatas "pull""Estas modificaciones no alteran en ningún punto la capacidad de las personas usuarias de administrar sus fondos entre los distintos proveedores de productos financieros", garantizó el Central.La autoridad monetaria dijo que las modificaciones fueron "consensuadas con todo el sistema en los instrumentos de pago para evitar fraudes".Las medidas fueron acordadas y, a principio de año, publicadas en los Boletines CIMPRA, que constituyen los acuerdos logrados a partir del consenso en el ámbito de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina.Esta comisión es un foro en el que distintos actores de los sistemas de pago y liquidación de valores (BCRA, Asociaciones de Bancos, bancos, cámaras electrónicas de compensación, fintech, etc.) estudian, planifican y monitorean la evolución de los medios de pago. Los boletines CIMPRA actúan como fuerza persuasiva o recomendación.Mercado Pago anunció que desde el 1° de diciembre se ve obligado a modificar la forma de ingresar dinero a las cuentas digitales de la aplicación. Y admitió que la nueva metodología traerá "dificultades" para los clientes.Desde ese día no habrá débito inmediato, un sistema que comenzó a utilizarse para el ingreso de dinero en Mercado Pago hace casi tres años.Aseguran que el Débito Inmediato (DEBIN) -que ahora será reemplazado por el sistema Pull, es el medio de transferencia más seguro que existe y tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones)".