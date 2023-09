Prevén “dificultades” por cambio de método para transferir a Mercado Pago

Economía BCRA dispuso cambios en transferencias de cuentas de bancos y billeteras

Mercado Pago anunció que desde el 1° de diciembre tendrá que modificar la forma de ingresar dinero a las cuentas digitales de la aplicación. La empresa alertó que la nueva metodología traerá “dificultades” para los clientes y apuntaron contra el Banco Central y los bancos tradicionales en lo que consideraron “un nuevo ataque a la inclusión financiera”.El texto, que lleva como título “Los bancos quieren impedir que 4 millones de personas puedan generar rendimientos con su dinero” explica que por “una norma del Banco Central que "fue impulsada por los bancos",El débito inmediato, explicaron, es un sistema que comenzó a utilizarse para el ingreso de dinero en Mercado Pago hace casi tres años, “convirtiéndose en el canal de fondeo más valorado por las personas, por su simplicidad y seguridad”.En la actualidad,, de acuerdo al promedio de la última semana. “Es una herramienta muy conveniente para protegerse, al menos en parte, ante la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvieron desde la empresa.De acuerdo a la nueva medida que entrará en vigencia el 1° de diciembre, desde Mercado Pago explicaron que “los bancos han logrado que el BCRA reemplace esta herramienta por otra que tiene más fricciones para el usuario”.“La solución que proponen, 'Transferencias Inmediatas Pull', todavía tiene fallas y no sirve como reemplazo", advierten desde la billetera virtual.Y dieron detalles. "En nuestras pruebas, 9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas desde la billetera digital, generando inconvenientes en la experiencia al obligar a los usuarios a atravesar múltiples pasos en sus home banking -e incluso a acercarse a un cajero automático- para poder operar”, subrayaron.En ese sentido, consideraron queDe acuerdo a la entidad, “el Débito Inmediato es el medio de transferencia más seguro que existe. Tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones) y, además, cuando ocurre es cubierto por Mercado Pago”.“Pese a esto, y declarando como objetivo el de 'prevenir fraudes', el jueves 14 el BCRA eliminó este medio de fondeo de cuentas y lo reemplazó por las transferencias inmediatas 'pull' generando dificultades donde no las había”.Concluyeron, en tanto, que “la medida anunciada es un nuevo ataque directo a la inclusión financiera, que afectará de forma negativa la experiencia de millones de usuarios e inducirá al uso del efectivo”.